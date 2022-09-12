Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle son yılların en dikkat çeken isimlerinden Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gözlerini açtı.
Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezunu oldu.
Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Duru güzelliği ve oyunculuğuyla Özberk, ilk rolünde seyircinin hafızasında yer edindi.
Muhteşem Yüzyıl'da yakaladığı çıkışı Özberk, Güneşin Kızları dizisinde de sürdürdü.
Özberk, Nazlı Yılmaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
Yakaladığı başarıyla birlikte Özberk, Şahane Damat, Badem Şekeri, Aslan Ailem yapımlarında başrolü kaptı.
2019 yılında Kanal D'de ekrana gelen Afili AŞk dizisiyle Özberk, reytingleri altüst etti.
Yaz dizisi olarak başlayan dizi, Özberk'in popülaritesini katlamasını sağladı.38 bölüm süren dizinin ardından güzel oyuncu, Çocukluk dizisiyle hüsrana uğradı.
38 bölüm süren dizinin ardından güzel oyuncu, Çocukluk dizisiyle hüsrana uğradı.
Sadece 11 bölüm süren Çocukluk dizisi, Özberk'in kariyerinde en erken final yapan dizi oldu.
İlhan Şen, Melisa Döngel, Burak Yörük ile başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam ile Özberk, kariyerinin zirvesine ulaştı.
Güney Kore yapımı Cunning Single Lady'dan uyarlanan dizi 42 bölüm boyunca ekran başarısını sürdürdü.
Aşk Mantık İntikam'ın da geçtiğimiz aylarda final yapmasıyla Özberk ekranlara kısa süreliğine ara verdi.
Şimdilerde güzel isim Amazon Prime'da seyirciyle buluşacak Rüyanda Görürsün filmi için hazırlık yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli beyaz mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Şezlong pozlarıyla dikkat çeken Özberk, kısa sürede gündem olmuştu.
380 bin beğeni alan cesur dekolteli pozlara yorum yağmıştı. Özberk'in pozlarına takipçileri 'Sen gerçek misin?', 'Bu ne güzellik gözlerim kamaştı' yorumlarını yapmıştı.
İtalya'dan tatil pozlarını paylaşan Özberk, iç çamaşırsız fotoğraflarıyla nefes kesti.
Özberk 'Harika 2 gün geçirdikten sonra geriye kalanlar😍' pozlarını diyerek paylaştı.
Özberk'in pozlarına kısa süre 200 bine yakın beğeni geldi.
Güzel ismin pozlarına hayranları 1800'ü aşkın yorum yağdırdı.
Özberk'in pozlarına hayranları yüzlerce ateş emojisi attı.
Takipçileri Özberk'e 'Güzelliğinden bayılmışım 🔥', 'müzeye sanat eseri girişinden girmiş maşallah🧿🥰' , 'yok böyle güzellik', 'ateş ediyorsun' yorumları yağdı.
İşte o kareler.