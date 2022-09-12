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Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı

Güzelliği ve cesur pozlarıyla sık sık haber olan 32 yaşındaki Burcu Özberk iç çamaşırsız tatil fotoğraflarıyla nefesleri kesti.

Galeri Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:46
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:40
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Oyunculuğu ve güzelliğiyle son yılların en dikkat çeken isimlerinden Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gözlerini açtı.

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Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezunu oldu.

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Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.

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Duru güzelliği ve oyunculuğuyla Özberk, ilk rolünde seyircinin hafızasında yer edindi.

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Muhteşem Yüzyıl'da yakaladığı çıkışı Özberk, Güneşin Kızları dizisinde de sürdürdü.

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Özberk, Nazlı Yılmaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine kavuştu.

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Yakaladığı başarıyla birlikte Özberk, Şahane Damat, Badem Şekeri, Aslan Ailem yapımlarında başrolü kaptı.

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2019 yılında Kanal D'de ekrana gelen Afili AŞk dizisiyle Özberk, reytingleri altüst etti.

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Yaz dizisi olarak başlayan dizi, Özberk'in popülaritesini katlamasını sağladı.38 bölüm süren dizinin ardından güzel oyuncu, Çocukluk dizisiyle hüsrana uğradı.

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38 bölüm süren dizinin ardından güzel oyuncu, Çocukluk dizisiyle hüsrana uğradı.

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Sadece 11 bölüm süren Çocukluk dizisi, Özberk'in kariyerinde en erken final yapan dizi oldu.

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İlhan Şen, Melisa Döngel, Burak Yörük ile başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam ile Özberk, kariyerinin zirvesine ulaştı.

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Güney Kore yapımı Cunning Single Lady'dan uyarlanan dizi 42 bölüm boyunca ekran başarısını sürdürdü.

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Aşk Mantık İntikam'ın da geçtiğimiz aylarda final yapmasıyla Özberk ekranlara kısa süreliğine ara verdi.

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Şimdilerde güzel isim Amazon Prime'da seyirciyle buluşacak Rüyanda Görürsün filmi için hazırlık yapıyor.

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Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli beyaz mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Şezlong pozlarıyla dikkat çeken Özberk, kısa sürede gündem olmuştu.

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380 bin beğeni alan cesur dekolteli pozlara yorum yağmıştı. Özberk'in pozlarına takipçileri 'Sen gerçek misin?', 'Bu ne güzellik gözlerim kamaştı' yorumlarını yapmıştı.

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İtalya'dan tatil pozlarını paylaşan Özberk, iç çamaşırsız fotoğraflarıyla nefes kesti.

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Özberk 'Harika 2 gün geçirdikten sonra geriye kalanlar😍' pozlarını diyerek paylaştı.

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Özberk'in pozlarına kısa süre 200 bine yakın beğeni geldi.

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Güzel ismin pozlarına hayranları 1800'ü aşkın yorum yağdırdı.

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Özberk'in pozlarına hayranları yüzlerce ateş emojisi attı.

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Takipçileri Özberk'e 'Güzelliğinden bayılmışım 🔥', 'müzeye sanat eseri girişinden girmiş maşallah🧿🥰' , 'yok böyle güzellik', 'ateş ediyorsun' yorumları yağdı.

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İşte o kareler.

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