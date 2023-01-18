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Burcu Özberk ve köpeği Çangu'dan keyifli dans

Aşk Mantık İntikam adlı dizi final yaptıktan sonra ekrana mola veren ve şimdilerde Kraliçe dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk, ev halini ve köpeği Çangu ile dansını paylaştı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 00:55
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Kraliçe dizisiyle izleyeceğimiz Burcu Özberk ev halini ve dansını paylaştı

Burcu Özberk ve köpeği Çangu'dan keyifli dans
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Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi final yapınca dinlenmeye karar vermişti. Uzun zamandır proje tekliflerini değerlendiren Özberk, kendisini heyecanlandıran bir proje sayesinde ekrana dönüyor.

Güzel oyuncuya televizyonda yayınlanacak “Kraliçe” dizisi için teklif gitmişti.

Dizinin senaryosunu beğenen Özberk, teklifi kabul etti. Hayranlarını mutlu eden oyuncu son olarak paylaşımıyla dikkat çekti.

Burcu Özberk ev halini ve Çangu adını verdiği köpeğiyle dansını paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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