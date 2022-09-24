Burcu Özberk Murat Boz'a övgü yağdırdı. ''Çok tatlı ve naif bir kişiliği var''

Popçu Murat Boz ile birlikte başrolü paylaşacağı 'Rüyanda Görürsün' isimle projenin çekimlerine başladıklarını belirten Burcu Özberk, "Onunla çalışmak çok eğlenceli. Çok tatlı ve naif bir kişiliği var" diyerek partneri Boz'a övgüler yağdırdı.

SEVİŞME SAHNELERİ SORUSUNA POLİTİK CEVAP!

Burcu Özberk, tepki çeken dijital projelerdeki sevişme sahneleri hakkındaki soruları geçiştirdi. Yeni projesi dijital platformda yayınlanacak olan Özberk, "Bu üzerine çok konuşulması gereken bir konu değil bence. Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor diye soruyor muyuz?” diyerek politik bir cevap verdi.

BİR RÜYAYA HAPSOLMUŞ İKİ KİŞİNİN UYANMA ÇABASI

Murat Boz ve Burcu Özberk’in buluşturan Rüyanda Görürsün filminin oyuncu kadrosunda Şerif Erol, Devrim Yakut, Feridun Düzağaç, Ekin Mert Daymaz, Hivda Zizan Alp, Uğur Uzunel ve Selen Soyder gibi isimler yer alıyor.

Rüyanda Görürsün filminin senaryosunu Umut Açıkalın’ın yazarken filmin yönetmen koltuğunda Cemal Alpan oturuyor.

Rüyanda Görürsün filminde bir rüyaya hapsolmuş iki kişinin uyanma çabası anlatılıyor. Rüyanda Görürsün filminde Murat Boz, Engin adlı karaktere Burcu Özberk de Pelin adlı karaktere hayat verecek.

Rüyanda Görürsün filmi Amazon’da yayınlanacak.



