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Burcu Özberk 'Kraliçe'yi anlattı. ''Güçlü bir kadın izleyeceğiz''

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Hello dergisine kapak oldu. Özberk, yakında Kanal D'de ekrana gelecek 'Kraliçe' dizisi hakkında da ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:56
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''Güçlü bir kadın izleyeceğiz'' Burcu Özberk yeni dizisi 'Kraliçe'yi anlattı

Burcu Özberk 'Kraliçe'yi anlattı. ''Güçlü bir kadın izleyeceğiz''
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Yakında Kanal D'de yayınlanacak 'Kraliçe' dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk, Hello dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu, yeni dizisi 'Kraliçe'yi anlattı. 

"İÇİM KIPIR KIPIR"

Kraliçe için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Özberk, "Ne kadar heyecanlı, içimin kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Beni etkileyen hikayesi oldu öncelikle…Sonra da tabi ki karakterim" dedi.

"GÜÇLÜ BİR KADIN İZLEYECEĞİZ"

Dizide canlandıracağı karaktere de değinen Burcu Özberk “Güçlü bir kadın izleyeceğiz. Ailesinin hayatını ilmek ilmek işlemiş. Özverili ve güvenilir bir kadın. Kendisini ailesine adamış, bunu görev olarak değil de gerçekten isteyerek ve mutlu olduğu için yapıyor. Kendilerine ait yoğun ve düzenli bir yaşamı varken, büyük bir olayla bütün inancı yıkılıyor. Bu arada babasının ona büyük bir sorumluluk yüklemesiyle kendini ve hayatını yeniden inşa etmesini göreceğiz."
 

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