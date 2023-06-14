200 TL için bir kaşık acı biberi yedi. Seni bu hale düşürenler utansın. Yandım Allah dedi

Bir arkadaşının "Bir kaşık acı biber yersen. 200 TL veririm" iddiasına "Yerim" diyerek giren kişi, biberi yedikten sonra bir yandan ince ses tonuyla "Yandım Allah" diye bağırması olaya tanık olanları güldürdü.

200 TL için bir kaşık acı biberi yedi. Seni bu hale düşürenler utansın. Yandım Allah dedi

Editör: Erhan SONGÜR

Acı biber yersin yiyemezsin iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi arkadaşına "Bir kaşık acı biber yersen 200 TL veririm" diyerek ortaya bir iddia attı. İddiaya "Yerim" diyerek bir arkadaşı girdi.

Kasedeki kaşığı ağzına kadar biberle dolduran kişi hem bibere hem de iddiaya girdiği arkadaşına bakarak olaya konsantre oldu.

İddiayı ortaya atan kişi "Şimdi yanacak" derken, acı biberi yiyeceğini söyleyen adam da "Az dökeyim mi ulan hatır için" dedi.

Parayı ortaya koyan kişi "100 lira düşerim onun için" deyince adam da dökmekten vazgeçti.

İMDADINA YOĞURT YETİŞTİ

Biber dolu kaşığı ağzına götüren ve yarısını almaya çalışan kişiye iddiayı ortaya atan kişi taktik de verdi.

"Öyle yaparsan yiyemezsin" der demez adam bir kaşık biberi tek hamlede ağzına boşalttı. Adam biberi çiğnemeye başlarken iddiayı ortaya atan kişi "Yut yut bekleme" dedi.

Bu arada ağzı biber dolu adamın imdadına bir kase yoğurtla bir arkadaşı yetişti. Diğer izleyenlerin "Verme verme" sözlerine aldırış etmeyen kişi bir dolu kaşık yoğurdu biber yiyen adamın ağzına soktu.

İddiayı ortaya atan kişiden kazandığı iddia parasını almaya çalışan biber yiyen adama "Dur bi gitsin göreyim" yanıtı geldi.

Bu sırada biberin yaktığı adam ağzını açınca elinde yoğurt kovası bulunan kişi bir kaşık daha yoğurt yedirdi.

Biberleri yiyen kişinin tiz bir sesle "Yandım" diye bağırması olaya tanık olanların gülmesine neden oldu.

Bir kaşık daha yoğur yiyen kişinin sürekli "Yandım yandım" demesi etraftakilerin adeta gülme krizine girmesine neden oldu.

Video bu şekilde son buldu.

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