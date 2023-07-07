200 TL basımında rekor geldi

Hayat pahalılığı arttıkça kâğıt para (banknot) basımındaki artış da devam ediyor. Artan fiyatlar nedeniyle TL’deki erime hızlanırken özellikle tedavüle verilen en büyük banknot olan 200 TL basımında patlama yaşamasına neden oldu.

200 TL basımında rekor geldi

Merkez Bankası’nın Haziran 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre tedavüldeki “200 TL” sayısı Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 135, Mayıs 2023’e (aylık) kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı.

10 DOLARA GERİLEDİ

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, ilk kez 2009’da piyasaya çıkan 200 TL’nin Merkez Bankası kuruna göre o zamanki ortalama dolar karşılğı 129 dolardı. Bu yıl ise 10 dolar.

Bunun yanında “100 TL” sayısı aylık yüzde 31, yıllık yüzde 35 artışla 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede çıktı.

Ayrıca yıllık olarak 50 TL sayısı yüzde 20, 10 TL sayısı yüzde 42, 5 TL sayısı yüzde 22 artarken 20 TL sayısı yüzde 9 azaldı.

Tedavüldeki toplam banknot sayısı ise yıllık yüzde 50, aylık yüzde 24 artışla 4 milyar 847 milyon adedi aştı.

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