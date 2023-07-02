2009 yılı market fiyatlarını gören vatandaşın yorumu gündemi salladı

2009 yılındaki market fiyatını gören vatandaşın yorumu sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, esprili bir dille “Kılıçdaroğlu iktidar oldu ya o yüzden arttı bu fiyatlar” dedi.

2009 yılı market fiyatlarını gören vatandaşın yorumu gündemi salladı

Enflasyondaki artış en çok gıda fiyatlarını vurdu. TÜİK’in açıkladığı verilerde enflasyondaki artış azalıyor gibi görünse de market ve pazarda durum tam tersini gösteriyor.

Gıda fiyatlarındaki son durum geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında durumun ne kadar kötü olduğu gözler önüne seriliyor.

UbeHaber adlı hesapta paylaşılan bir sokak röportajı market fiyatlarındaki artışın hangi seviyeye geldiğini gösterdi. Sokak röportajını yapan muhabir 2009 yılındaki market fiyatlarını sıraladı. Muhabirin mikrofon uzattığı vatandaş ise esprili bir şekilde hayat pahalılığının sebebi olarak Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’nin iktidarda olmasını gösterdi. Söz konusu görüntü sosyal medyada birçok defa paylaşıldı.

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