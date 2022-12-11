Huysuz Virjin, beyaz perdede yeniden hayat buluyor

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 08:29

Son Güncelleme: 11 Aralık 2022 Pazar - 08:42 Takip Et

2010'lu yıllara kadar, Türk televizyonlarında eğlence programları düzenleyen ve eğlence programlarına konuk olan; şarkıcı, kantocu ve sunucu Huysuz Virjin geri geliyor