Huysuz Virjin, beyaz perdede yeniden hayat buluyor

Huysuz Virjin'in hayatını konu alacak projenin araştırma, geliştirme ve içerik sürecini 'Bergen' ve 'Müslüm' filmlerinin de yaratıcı kadrosunda yer alan ekip üstleniyor.
Filmin senaryosu Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, Gülay Batur, Sıla Bayazıt ve Esen Bayazıt’a ait.
Gazeteci Yazar Gülşen İşeri, projenin araştırma sürecini, senaryo ekibi ve Erdinç Ulutaş’la birlikte yönetti. Önümüzdeki yıla damga vurması beklenen projenin baş danışmanı Armağan Çağlayan, proje avukatı ise H.Oğuz Müftüoğlu.
Alim Yapım'ın yapımcılığını, Amorf Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği Huysuz Virjin sinema filminin 2023 yılında vizyonda olması bekleniyor.
Büyük bir titizlikle yürütülen kast ve yönetmen görüşmelerinin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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