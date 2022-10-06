2021 yılının en çok şikayet edilen sektörleri belli oldu

Kullanıcıların deneyimlerini ve şikayetlerini sunduğu bir web sitesi olan Şikayetvar.com'da yer alan istatistiklere göre 2021 yılının ve 2022 yılının en çok şikayet alan sektörleri belli oldu.

2021 YILINDA EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN SEKTÖR E-TİCARET SEKTÖRÜ OLDU

415 bin 145 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2021’de en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 322 bin 523 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İnternet (262 bin 385), kargo nakliyat (221 bin 862) ve alışveriş & parekende (155 bin 694) sektörleri Türkiye’nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı.

2022 YILININ İLK ALTI AYINDAKİ RAKAMLARA BAKILDIĞINDA İSE EN ÇOK ŞİKAYET ALAN SEKTÖR YİNE DEĞİŞMEDİ: E-TİCARET

2022 yılının ilk altı ayında ise 193 bin 763 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2022’nin ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 161 bin 351 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İletişim (115 bin 557), internet (93 bin 543) ve kargo (87 bin 71) ilk altı ayda şikayet edilen sektörler olarak kayıtlara geçti.

E-ticaret sektörü dallarına bakıldığında pazaryeri siteleri, yemek siteleri ve market alışveriş sitelerinin bu alanda en çok şikayet edilen kategoriler olduğu dikkat çekti.

2022’in ilk 6 ayında en çok şikayet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler olarak kayıtlarda yer aldı.

EN ÇOK ŞİKAYET İSTANBUL'DAN EDİLİYOR

Nüfus ortalamasına göre 2022’nin ilk 6 ayında Muş binde 1.25 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş’u sırasıyla Adıyaman, Hakkari ve Kars izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 56.9 şikayet yoğunluğuyla Türkiye’nin en şikayetçi ili İstanbul oldu.