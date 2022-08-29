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Türkiye'de uçuşa geçen sektör belli oldu. Bankaların kârı yılbaşından bu yana yüzde 505 arttı

Hani Türkiye uçuşa geçecekti. Bu sözü bankacılar 'bankacılık'alanında yerine getirdi. Ocak ayından bu yana sektörün net kârı yüzde 505 artış kaydetti, uçuşa geçti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:35
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:52
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BDDK açıkladı Türkiye değil bankalar uçuşa geçti. Kârlaını beş kattan fazla arttı

Türkiye'de uçuşa geçen sektör belli oldu. Bankaların kârı yılbaşından bu yana yüzde 505 arttı
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Bankacılık sektörü deyim yerindeyse uçuşta. Hani Türkiye uçuşa geçecekti. Bu sözü bankacılar yerine getirdi. Yılbaşından bu yana karlarını yüzde 505 arttırdı

Bankacılık sektörü net kârı, Temmuz ayında 38 milyar 715 milyon TL oldu. Ocak ayından bu yana sektörün net kârı yüzde 505 artış kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz'da sektörün aktif büyüklüğü 12 trilyon 304 milyar 480 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 89 milyar 18 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 33,5 oldu.

Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL'ye yükseldi. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr elde etmişti.

Temmuz'da 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32,9 artarak 6 trilyon 511 milyar 631 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 38,0 yükselerek 2 trilyon 37 milyar 307 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,42 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, Temmuz'da 2021 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 7 trilyon 457 milyar 718 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 46,8 artışla 1 trilyon 48 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Sektörün Temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 207 milyar 860 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,02 seviyesinde gerçekleşti.

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vatandaş
29.08.2022 16:13
yasal tefeciler milleti soyupsoğana çeviyorlar normaldir!  
 
misafir
29.08.2022 16:09
ver mehteri... haydin çekelim halayı...  
 
hasan ali özçelik
29.08.2022 16:07
Artar tabii,altın günü diyerek milletin altınını kuyumcunun bozacağı fiattan yüzde 15 daha ucuza fiat veriyorlar  
 
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