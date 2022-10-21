Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kişiyi önce vahşice öldürdü sonra yedi

ABD’de bir skandalla çalkalanıyor. Michigan eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Mark Latunski, ‘Grindr‘ adlı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon’u vahşi bir şekilde öldürdü. Geçtiğimiz ay Latunski, Kevin Bacon ile bir arkadaşlık sitesinde tanıştıktan sonra 2019’da öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından konuyla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre Latunski ve Bacon arkadaşlık uygulamasından tanıştı. Daha sonrasında ikili Latunski’nin evine gitti. Bu Bacon’un yaptığı son hata oldu. Latunski evde Bacon’a saldırdı ve onu sırtından bıçakladı. Katil, Kevin Bacon’un cesedini evin bodrumuna götürdü ve bir ip yardımıyla tavana astı. Daha sonra ise testislerini çıkardı ve mutfağa götürerek pişirdi.

Latunski’nin bununla yetinmeyip cesetten parçalar aldığı ve bunları pişirip yediği de kayıtlara geçti. Bacon’un kayıp olarak bildirilmesinin ardından kolluk kuvvetleri Latunski’nin evine gitti. Cesedin bodrumda asılı bir şekilde durmasına rağmen katil, memurların eve girmesine izin verdi.

Yargıç Matthew Stewart korkunç cinayetle ilgili kararı açıkladı:

Mahkeme bunun hesaplanarak işlenmiş bir suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon’un ölümü Mark Latunski’nin tasarımıydı.

Latunski, müebbet hapis cezasını onayladı.

Kararın daha öncesinde Latunski, suçsuz olduğunu savundu. Ayrıca avukatı da katilin akıl hastalığı geçmişine dayanan bir savunma yaptı. Ancak hakim bu iddiaları kabul etmedi.