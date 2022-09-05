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Giyim sektörüne zam geliyor. Elektrik zammı hazır giyimi vurdu

Sanayide elektriğe ve doğalgaza yüzde 50 zam yapılmasının ardından hazır giyim sektöründe de etiketler değişmeye başladı. Yetkililer, giyim sektörüne de zam geleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:36
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Etiketler değişmeye başladı giyim sektörüne zam geliyor. Elektrik zammı hazır giyimi vurdu

Giyim sektörüne zam geliyor. Elektrik zammı hazır giyimi vurdu
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Hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan ve daha fazla enerji kullanan kumaş, iplik ve tekstil terbiye gibi sektörlerde de zammın etkisi ürün fiyatlarına yansımaya başladı. Sektör yetkilileri, zamlarla beraber fahiş artan üretim maliyetlerinden bahsederek ekonomi yönetimine vergi indirimi gibi bir çözüm getirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre; son yapılan doğalgaz ve elektrik zamlarından olumsuz etkilendiklerini belirten Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, şöyle konuştu:

“İHRACAT YAPMAK KARLI DEĞİL”

“Emek yoğun sektörümüzde işgücü maliyet artışları yüzde 100’ü aştı. Son olarak yapılan yüzde 50 doğalgaz ve elektrik zamlarından da olumsuz etkilenmeye başladı. Nitekim ana girdilerimizi sağlayan iplik-kumaş ve boya baskı sanayileri enerji yoğun sanayilerdir ve enerjideki son zamları tedarik ettiğimiz ürünlerin fiyatlarına hemen yansıttı. Avrupa’daki resesyonun etkisi ile ihracat siparişlerinde azalma başlamışken artan maliyetleri ihracat satış fiyatlarına yansıtabilmek mümkün değil. TL’nin baskı altında tutulduğu, Euro/dolar paritesindeki düşüşle ihracatta yüzde 15 kayıpla karşılaştığı bir ortamda sanayimiz için üretim ve ihracat yapmak karlı olmaktan çıkmaya başladı. Endişemiz sanayimizde ihracat üretim ve istihdamda kayıpların yaşanacağı bir döneme girilmesi.”

“TÜRKİYE’DE İŞLETMELER KAPANACAK”

İşletme maliyetleri içinde yüzde 40 olan enerji payının son zamlarla birlikte yüzde 50’leri bulacağını belirten Canpolat, “Buna karşılık dünyada son 3-4 aydır tekstil ile alakalı talepte bir düşüş var. En büyük alıcımız olan Avrupa’da daralma var. Bu gelişmeler ve artan maliyetler tekstil terbiye ve kumaş sektörünü anormal etkiliyor. İplikte de maliyetlerin yüzde 40’ı enerji. Burada da gene aynı şekilde dünyada çok daha ucuza enerji ve işçilik maliyeti olan ülkeler iplik yapıyorlar. Başta Özbekistan geliyor geliyor. Eğer bir çözüm üretemezsek bunların karşısında bizim mal satma şansımız olmadığı gibi bizim ülkemizde de bu ülkelerden ciddi şekilde pamuk, iplik gelmeye devam edecek. Bu da üretimin azalması ithalatın çok hızlı şekilde artmasına yol açacak. Bu zamlardan sonra aradaki fark ciddi şekilde artacağı için ithalat da yükselecek. Türkiye’de birçok işletme kapanacak ya da kapasite düşürecek” ifadelerini kullandı.

“VERGİ İNDİRİMİ ÇÖZÜM OLABİLİR”

Çözüm konusunda birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de enerjide uygulanan vergilerde indirime girilebileceğine dikkat çeken Canpolat, “Üreticinin, sanayicinin maliyetinin düşürülmesi gerekiyor. Zaten finansmana ulaşım da problem” dedi.

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Vatandaş
5.09.2022 14:47
Millet daha yiyip içemiyor giyemiyor  
 
Abbas
5.09.2022 14:46
Birikimlerinizden karşılasanız olmaz mı diyeceğim ama yurtdışana taşınan 500 milyar dolarda gelmeyince, küçük işletme ne yapsın, vatandaş dayak yiyecek, başka kaynak yok  
 
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