2021’de 900 TL olan penceresiz odanın kirası 4 bin TL oldu

2021'de penceresiz, güneş görmeyen odanın 900 TL olan kira bedeli 4 bin TL oldu. Üstelik odayı boş bulmak imkansız.

2021’de 900 TL olan penceresiz odanın kirası 4 bin TL oldu

Milliyet Gazetesi’nin 2021’de gündeme getirdiği penceresi bile olmayan ve sadece bir yatağın sığabildiği 900 TL’lik meşhur odanın aylık ücreti dahi 4 bin TL oldu.

Üstelik bu sefer gazeteden yetkililer odayı tekrar görmek istediklerinde “dolu” cevabını aldılar.

Öte yandan İstanbul’da ücreti aylık 49 bin TL’ye ulaşan yurtlar da var. Yatak odası, oturma odası, mutfaktan oluşan ve 5 yıldızlı otellerin süitlerine benzeyen oda, muhteşem Boğaz manzarasına da sahip. Yüksek ücretine rağmen bu özel odaların da neredeyse tamamı dolmuş durumda.

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Ücretlerde de, sunulan hizmetlerde de yurtlar arasında adeta uçurum bulunuyor. 49 bin TL’lik yurtta olduğu gibi lüks yurtlarda 3 öğün yemek, servis, güvenlik gibi hizmetlerin yanı sıra açık yüzme havuzu, spor salonu, sinema odası gibi sosyal alanlar da bulunuyor. 3 kişilik odaların kişi başı ücreti dahi 15 bin 900 TL’den başlayan yurtta öğrenci odalarından ayrı bir misafirhane kısmı da var. O bölümde öğrenci olmayanlar da kalabiliyor.

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