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Katar'daki çimlerin sırrı

Futbol dünyasında çöl iklimine sahip Katar'da sahaların çimlerinin nasıl yeşil kaldığı merak edilirken, cevap Amerika'dan geldi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:37
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2022 Dünya Kupası'nın oynandığı Katar'da çimlerin sırrı

Katar'daki çimlerin sırrı
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Katar'daki sekiz stadyumun ve düzinelerce antrenman sahasının çimlerinin Amerika Oregon'da yetiştirildiği açıklandı.

Çimleri eken Pure Seed Genel Müdürü Lucas Solis, tuzlu topraklara sahip kurak bir iklimde yetişebilecek bir çim türü için çok uğraştıklarını ve   2016 yılından beri Katar'da denemeler yapmaya başladıklarını belirterek,

"Çimleri Dünya Kupası finallerine sokmak neredeyse bir takım sokmak kadar zor. Oyun yüzeyinin FIFA'nın çok katı standartlarına uyması gerekiyordu.Bu konuda avantajlıydık.Çünkü geçmiş yıllardır Orta Doğu'da golf sahalarının çimlendirdik" dedi.

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