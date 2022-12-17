Katar'daki çimlerin sırrı

Katar'daki sekiz stadyumun ve düzinelerce antrenman sahasının çimlerinin Amerika Oregon'da yetiştirildiği açıklandı.

Çimleri eken Pure Seed Genel Müdürü Lucas Solis, tuzlu topraklara sahip kurak bir iklimde yetişebilecek bir çim türü için çok uğraştıklarını ve 2016 yılından beri Katar'da denemeler yapmaya başladıklarını belirterek,

"Çimleri Dünya Kupası finallerine sokmak neredeyse bir takım sokmak kadar zor. Oyun yüzeyinin FIFA'nın çok katı standartlarına uyması gerekiyordu.Bu konuda avantajlıydık.Çünkü geçmiş yıllardır Orta Doğu'da golf sahalarının çimlendirdik" dedi.