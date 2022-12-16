Sakatlanan Benzema'nın neden Katar'a geri geldiği ortaya çıktı

Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde ve sırasında bir dizi sakatlığa rağmen Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Son şampiyon, finalde Lionel Messi'nin liderliğini yaptığı Arjantin ile karşılaşacak. Üst üstü ikinci Dünya Kupası finalinde mücadele edecek Fransa'da, N’Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ve Karim Benzema ile Adrien Rabiot ve Dayot Upamecano, Fas ile oynanan yarı final maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Hepsi ilk 11 kalibresindeki isimler ve Kante ile Pogba, Maviler'in 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerdendi.

Bu oyuncular arasında birisinin Arjantin ile oynanacak maçta geri dönme ihtimalinden bahsedildi ki bu 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Benzema'ydı. 35 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nın başlamasından sadece bir kaç gün önce sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ancak Katar'a dönmesi ihtimaller arasında. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Benzema'nin Lusail Iconic Stadı'ndaki finale gitmek için kulübü Real Madrid'den izin aldığını duyurdu. Final maçının başlama saatinden önce Katar'a gidip gitmeyeceğine Benzema karar verecek.