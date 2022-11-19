Tüm dünyanın Black Friday olarak adlandırdığı ülkemizde ise Muhteşem Cuma veya Efsane Kasım gibi isimler verildiği Black Friday indirimlerine az kaldı. Muhteşem Cuma veya Efsane Kasım olarak adlandırılan Black Friday’de tüm markalar ciddi indirim oranlarıyla ürünlerini satışa sunuyor. . Peki, 2022 Efsane Kasım, Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman? Black Friday nedir?

Black Friday 2022 için az bir zaman kalmışken arama motorlarında Muhteşem Cuma, Efsane Kasım fırsatları araştırılıyor. Tüm dünyada yankı bulan Black Friday alışveriş çılgınlığı ülkemizde de Kasım ayının son haftasında gerçekleşecek. Peki, Black Friday 2022 ne zaman?

2022 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday bu yıl 25 Kasım 2022 Cuma günü gerçekleşecek. Birçok alışveriş firması Black Friday kapsamında hafta boyunca indirim kampanyaları düzenleyecek. Hatta Türkiye'deki bazı firmalar Black Friday, Muhteşem Cuma indirimlerini erken başlatacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD’deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.

İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alışverişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış.

Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.