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2022 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Her yıl Kasım ayının son haftasında kutlanan Öğretmenler Günü ülkemizde önem verilen günlerden biri olarak kabul edilmektedir. Eğitimcileri kutlamak adına Öğretmen Günü arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:19
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2022 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

2022 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
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Kasım ayının son haftası yaklaşıyorken Öğretmenler Günü arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Her yıl Kasım ayının son haftasında kutlanan Öğretmenler Gününün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2022 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Kasım ayı içerisinde kutlanan Öğretmenler Günü kapsamında binlerce öğrenci öğretmenlerine aldıkları hediyeleri sunacak. Bu anlamlı günde eğitimcileri kutlamak isteyen kişiler Öğretmenler Günü mesajı paylaşımlarını yapacakları. Peki, Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü, Türkiye’de ise her yıl kasım ayının son haftasında kutlanıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım 2022 perşembe gününde kutlanacaktır.

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