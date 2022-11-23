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Seni bu hale düşürenler utansın öğretmenim. Öğretmenlerin yüzde 83'ü yoksulluk sınırı altında

Eğitim-İş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı raporda, öğretmenlerin yüzde 83’ünün aylık hane gelirinin yoksulluk sınırının altında kaldığı belirtildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:25
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Eğitim-İş'in yayınladığı rapora göre öğretmenlerin yüzde 83'ü yoksulluk sınırı altında yaşıyor

Seni bu hale düşürenler utansın öğretmenim. Öğretmenlerin yüzde 83'ü yoksulluk sınırı altında
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Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin 16 bin öğretmenin görüşünü aldığı, öğretmenlerin eğitim çalışanlarının sosyoekonomik durumları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) ilişkin bir anket hazırladı.

AYLIK HANE GELİRİ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA

Rapora göre; eğitim çalışanlarının yüzde 83’i toplam aylık hane gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti.

Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 91’i ÖMK’nın yıllardır talep ettiği kanun hayalinden uzak olduğunu değerlendirirken yaklaşık yüzde 92’si ÖMK’nın kariyer imkânı getirmediğini ifade etti.

Rapordaki bulgular şöyle:

Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 38’inin hiç tatile gidemediği, yüzde 57’sinin yılda bir kez tatil yapabildiği, sadece yüzde 4’ünün ise yılda birden fazla kez tatil yapabildiği raporda yer aldı.

Aylık geliri 35 bin - 45 bin TL arasında olanların yüzde 24’ü, 45 bin TL ve üzerinde olanların yüzde 22’si yılda birden fazla kez tatile gidebilirken, bu oran 10 bin TL ve altında olanlar ile 10 bin - 15 bin TL arasında olanlarda yüzde 2 olarak kaldığı görüldü.

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 74’ünün tatilini genellikle evinde ya da köyünde geçirdiği belirtirken, bu gruptaki eğitimcilerin yüzde 47’si hiç tatile gidemediğini, yüzde 51’si yılda bir kez, sadece yüzde 1.5’i ise birden fazla kez tatile gittiğini belirtti.

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının neredeyse tamamı yüzde 99,77’si eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENLER KİRA BASKISI ALTINDA

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 85,58’i yüksek kira artışları nedeniyle kiralarını ödemekte zorlandıklarını anlattı.

Eğitim çalışanlarının sadece yaklaşık yüzde 2’si hayalinin gerçekleştiğine inanırken, araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 99’dan fazlası öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor. (ANKA)

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vatandaş
23.11.2022 17:40
Tüik oyunlarını da destek alarak öğretmenlerin alım gücünü 4ila 5 kat geri ket vuranlara haklarını helal etmeyeceği açık olsa gerek. Bir ikramiye bile veremeyen anlayış zaten onlardan değildir. Yazık.  
 
Sabri Davut
23.11.2022 17:29
Öğretmenin değerini eğitimsizlikten beslenen zihniyet bilmez.  
 
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