2022’de en çok şikayet alan konular belli oldu. En çok şikayette bulunan il İstanbul oldu

Vatandaşların sorunlarını dile getirdikleri 'Şikayetvar' platformu, 2022 yılı verilerini paylaştı.

En çok şikayet e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörlerine gelirken, yüzde 419’luk şikayet artış oranıyla vize aracılık ve danışmanlık firmaları 2022’de zirve yaptı. Şikayetlerin zirve yaptığı ay aralık ayı olurken, en çok şikayet yollayan şehir İstanbul, en az şikayet eden ise Muş oldu. En çok şikayet edilen gün pazartesi, saat ise olarak 14:00 olarak kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikayetin geldiği tarih de 29.11.2022 olarak açıklandı.

Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre aylık ortalama 18 buçuk milyon ziyaretin gerçekleştiği platformda bir yıl içerisinde 450 bine yakın şikayet çözüldü. 2021’de 150 bin 185 olan kayıtlı marka sayısı 2022’de 162 bin 48’e ulaştı. 2022’de aylık ortalama ziyaretçi sayısı 500 bin artan platformda 18 milyon 581 bin 280 ziyaret gerçekleşti. 2021’de 7 milyon 683 bin 504 olan toplam üye sayısı 2022’de yüzde 24 artışla 9 milyon 250 bin 553’e yükseldi. 2022’de platforma 3 milyon 359 bin 451 şikayet ulaştı. Verilere göre e-ticarette gerçekleştirilen kampanyaların da etkisiyle 22 milyon 839 bin 216 ziyaretçi sayısıyla aralık trafiğin en yüksek olduğu ay olarak öne çıktı.

Açıklanan verilere göre 2022’de müşterisini en çok memnun eden sektör geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 54'lük memnuniyet oranı ile anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Endüstriyel makineler sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken emlak ve inşaat sektörüyle internet platformları müşterisini en çok dinleyen diğer sektörler oldu.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SEKTÖRLER

2022’de en çok ziyaret edilen sektör e-ticaret sektörü oldu. Finans ikinci, internet platformları ise üçüncü sektör oldu. Kamu, sağlık ve cep telefonu sektörleri platformda en çok merak edilen diğer sektörler oldu. 2021’de platformda en çok ziyaret edilen sektörler ise sırasıyla finans, e-ticaret ve internet olmuştu.

VİZE SORUNU DA ŞİKAYET KONUSU OLDU

Yıl içinde şikayet artış oranıyla dikkat çeken kategorilerin başında yüzde 419’luk bir yükselişle vize aracılık ve danışmanlık firmaları geldi. Yüzde 347’lik şikayet artış oranına sahip bahis siteleri ikinci sırada yer alırken onu vakıf ve dernekler kategorisi izledi.

2022’DE EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN SEKTÖR E-TİCARET OLDU

469 bin 961 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 360 bin 439 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla iletişim, kargo-nakliyat ve internet platformları takip etti. 2021’in en çok şikayet edilen sektörleri sırasıyla e-ticaret, finans ve internet olmuştu.

TÜM SEKTÖRLERDE CİDDİ GÜVEN KAYBI YAŞANDI

E-ticarette kampanya dönemlerinde yaşanan sıkıntılar, finans sektöründe harcama itirazlarının çok fazla olması, iletişim sektöründe habersiz çekilen ücretler bu yıl en fazla tüketicilerin mağdur olduğu konular arasında yer aldı. ŞikayetVar verilerine göre genel olarak 2022’de tüm sektörler düşünüldüğünde tüketicinin en çok dile getirdiği konuysa ciddi bir güven kaybının olmasıydı.

E-TİCARETTE MAĞDURİYETLER ARTTI

2022 yılında e-ticaret sektöründe büyük firmaların sitelerinin taklit edilmesi insanların mağduriyetine ve büyük güven kayıplarına sebep oldu. İndirimli ürünlerin gönderilmemesi, düşük fiyatlı siparişlerin iptal edilip aynı ürünlerin yüksek fiyattan satışa konulması ve tedarikte olmayan ürünlerin satışa konulması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler nezdinde 2022 yılı e-ticaret özelinde gerçekleştirilen kampanya dönemlerinin eskisi kadar fayda sağlamadığı bir yıl olarak değerlendirildi. Vaat edilen ürünlerin gönderilmemesi, büyük firmaların bile gönderdikleri ürünlerde kalite sıkıntısının olması tüketicilerin firma ismine duyduğu güveni zedelediği gözlemlendi.

HABERSİZ ABONELİKLER VE FAHİŞ FİYATLAR İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE CAN SIKTI

2022 yılında iletişim sektöründe en çok yaşanan sıkıntılar ise sırasıyla şöyle sıralandı:

Operatörlerin habersiz şekilde içerik servislerine abonelikler yaparak haksız ücret talep etmesi, yükselen enflasyonla beraber paket fiyatlarındaki fahiş artışlar, vaat edilen hizmetin sunulmaması...

EN ÇOK ŞİKAYET EDEN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

Nüfus ortalamasına göre 2022’de bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 63.4 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara ve İzmir takip etti. Şikayetvar verilerine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Hakkari, Adıyaman ve Kars olarak sıralandı.

EN ÇOK ŞİKAYET ARALIK AYINDA GELDİ

2022’de 312 bin 182 şikayet sayısıyla en çok şikayet aralık ayında geldi. 2022’de en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saat ise olarak 14:00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikayetin geldiği tarih 29.11.2022 olarak belirlendi.

(Kaynak: DHA)