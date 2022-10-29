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A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin

A101’de bir skandal daha… Milyonlarca insanın alışveriş yaptığı A101’de son kullanma tarihi geçen peynir, tüm uyarılara rağmen satılmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:30
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Bu ürünü satın alırken dikkat edin: A101’de büyük tehlike

A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
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“Ucuz” olduğu gerekçesiyle vatandaşların alışveriş yaptığı A101'de son kullanma tarihi (SKT) geçmiş ürünlerin satışının yer yer satılması vatandaşı tedirgin ediyor.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, İstanbul Sultangazi’de yaşadığını söyleyen bir müşteri, tarihi geçmiş peynirin satıldığına dair görüntüleri sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştı.

A101 markete tepkisini gösteren müşteri, “İstanbul Sultangazi’de bir şubenizde tarihi geçmiş peynir satılıyor. Ürünü alıp kasadaki arkadaşlara bunun tarihi geçmiş diyorum ama ertesi gün gittiğinde aynı ürün dolapta. Enteresan gerçekten. Sanırım müşterilerin farketmeden alıp gitmeleri bekleniyor.” ifadelerini paylaştı.



ŞİKAYETE DÖNÜŞ YAPILDI, İLGİLENİLMEDİ
A101 İletişim Twitter hesabından, müşterinin söz konusu paylaşımına verilen cevapta, “Merhabalar, şikayetinizle ilgili yardımcı olabilmek adına DM yoluyla şube ve iletişim bilgisi paylaşır mısınız?” denildi.

ÜRÜNÜN SATIŞI DEVAM EDİYOR
Müşteri ise A101’e cevaben yaptığı ikinci paylaşımında, “İş çıkışı uğradım aynı ürünün satışı devam ediyor. DM’den yazın dediniz ama bir işlem yapmadınız. Defalarca uyarmama rağmen tarihi geçmiş peyniri bir uyari olmadan satıyorlar. @sultangazibeled Yunus Emre mah. 571. Sokak A101” ifadelerine yer verdi.
 

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Gelincik12
29.10.2022 13:53
Her aksaklığa fotoğrafla belgeleyip gönderiyorum ama kimin umurunda.Küflü paketli ekmekler, peynir,yoğurt,iğrenç kokan yumurta reyonu Sararmış yeşillik çürümüş patates soğan,hangisini sayayım.Denetim  
 
Eski Milliyetçi
29.10.2022 13:48
Bu millete milliyetçilik yapılmaz... en çok vatansever olunur.. depremde kiraya zam yapan..konut faizleri düşünce ev fiyatını artıran bu asil millete. Kimse kalkıp bunlar istisna demesin..  
 
Cem aksu
29.10.2022 13:39
Müslüman marketi sözde hristiyan market olsaydı bunları asla göremezdiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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