A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin

“Ucuz” olduğu gerekçesiyle vatandaşların alışveriş yaptığı A101'de son kullanma tarihi (SKT) geçmiş ürünlerin satışının yer yer satılması vatandaşı tedirgin ediyor.



Milli Gazete’de yer alan habere göre, İstanbul Sultangazi’de yaşadığını söyleyen bir müşteri, tarihi geçmiş peynirin satıldığına dair görüntüleri sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştı.



A101 markete tepkisini gösteren müşteri, “İstanbul Sultangazi’de bir şubenizde tarihi geçmiş peynir satılıyor. Ürünü alıp kasadaki arkadaşlara bunun tarihi geçmiş diyorum ama ertesi gün gittiğinde aynı ürün dolapta. Enteresan gerçekten. Sanırım müşterilerin farketmeden alıp gitmeleri bekleniyor.” ifadelerini paylaştı.







ŞİKAYETE DÖNÜŞ YAPILDI, İLGİLENİLMEDİ

A101 İletişim Twitter hesabından, müşterinin söz konusu paylaşımına verilen cevapta, “Merhabalar, şikayetinizle ilgili yardımcı olabilmek adına DM yoluyla şube ve iletişim bilgisi paylaşır mısınız?” denildi.



ÜRÜNÜN SATIŞI DEVAM EDİYOR

Müşteri ise A101’e cevaben yaptığı ikinci paylaşımında, “İş çıkışı uğradım aynı ürünün satışı devam ediyor. DM’den yazın dediniz ama bir işlem yapmadınız. Defalarca uyarmama rağmen tarihi geçmiş peyniri bir uyari olmadan satıyorlar. @sultangazibeled Yunus Emre mah. 571. Sokak A101” ifadelerine yer verdi.

