Onlarca hayvan bu klinikte can verdi. Yanlış tedavi, hijyen ve skandallar zinciri

Erdem Avşar/Özel Haber

İstanbul’da Fatih Veteriner Kliniği hakkında yazılan ve okudukça insanı dehşete düşüren onlarca şikayet dikkat çekti.

Hayvan sever vatandaşların online bir şikayet platformu üzerinden tedavi için götürdükleri kedilerine ya yanlış tedavi uygulandığını ya da ölümüne sebep olunduğunu yazdı.

Geçmiş döneme yönelik şikayetlere bakıldığında ise ayda 2 ya da 3 kedinin yanlış tedavi nedeniyle bu klinikte hayatını kaybettiği dikkat çekiyor.

Şikayet platformuna bakıldığında Muhammed isimli bir vatandaşın basit bir ishal rahatsızlığı için bu kliniğe götürdüğü kedisinin verilen serum ve yapılan iğnelerle öldüğünü ve hayvanının son anlarında can çekiştiğini yazdığı görülüyor.

Seda isimli bir başka kişi ise kedisine burada yanlış tedavi uygulandığını ve başka veterinere giderek kedisinin canını kurtardığını anlatıyor.

Havvanur isimli bir başka kedi severin ise kedisini bu klinikte kısırlaştırmak istediği ancak kedisinin burada hastalık kaptığını söz konusu online şikayet platformuna yazıyor. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kedisinin onlarca iğne yemek zorunda kaldığını ve perişan olduğunu söyleyen vatandaş, kendisinin ise çok fazla para harcamak zorunda kaldığını anlatıyor.

Yüzlerce lira para harcadıklarını veya kedisinin tedavi edilmediğini ya da tedavinin ölümle sonuçlandığını söyleyen onlarca yorum var.

Son 2 yıl içinde onlarca şikayet var Fatih Tarım Müdürlüğü’nü aradığımızda ise konu hakkında bilgi almak için kimseye ulaşamadık.

Söz konusu klinik hakkında ilgisizlik ve bakımsızlıkla ilgili de onlarca şikayet yorumu uzayıp gidiyor.

İşte o yorumlardan bazıları: