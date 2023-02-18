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Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı belli oldu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:32
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2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde programımız açıklandı

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.

Millilerimiz, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong’ta, üçüncü haftasında da 28 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bangkok’ta mücadele edecek.
FİNALLER ABD'DE

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD’nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye; 2018’de ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:


 

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