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Yavru Vatan'da deprem acısı. Gözyaşları sel oldu

Depremde hayatını kaybeden KKTC voleybol takımı kafilesinden 12 kişinin cenazesi KKTC'ye getirildi

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:52
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Depremde hayatını kaybeden 12 voleybolcunun cenazesi KKTC'de

Yavru Vatan'da deprem acısı. Gözyaşları sel oldu
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 Adıyaman'dan ülkeye getirilen 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 3 veli olmak üzere 12 kişinin cenazesini, Ercan Havalimanı'nda aileleri, arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

Depremlerde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı.

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 12 kişi için devlet töreni düzenlendi.

Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesi, meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel'in yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Kafilede, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu.

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