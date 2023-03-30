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2023 Fransa güzeli: iki kere ölümden döndüm

Fransız model Indira Ampiot, başından geçen talihsiz bir olayı anlattı. Aralık 2022'de yapılan yarışmada 2023 Fransa güzeli seçilen 18 yaşındaki Ampiot, 2 kez ölümden döndüğünü söyledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:56
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2023 Fransa güzeli Indira Ampiot : iki kere ölümden döndüm

2023 Fransa güzeli: iki kere ölümden döndüm
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2023 Fransa güzeli Indira Ampiot, bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra Dang Humması'na yakalandığını ifade ederken "Çok şiddetliydi, neredeyse ölüyordum. 8 kilo verdim. Annem ev sevdiğim yemekleri yapıyor ama ben yiyemiyordum. Zombi gibiydim" diye konuştu.

"NEREDEYSE ÖLÜYORDUM"

Indira Ampiot, bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra Dang Humması'na yakalandığını ifade ederken "Çok şiddetliydi, neredeyse ölüyordum. 8 kilo verdim. Annem ev sevdiğim yemekleri yapıyor ama ben yiyemiyordum. Zombi gibiydim" diye konuştu.

"ÖKSÜRDÜĞÜMDE AĞZIMDAN KAN GELİYORDU"

İlk başta yanlış teşhis konulduğunu sonrasında hastalığı şiddetlenince hastaneye kaldırıldığını aktaran Indira Ampiot, "Acil serviste 8 saat beklemiştim, grip olduğum söylendi. Eve döndük ancak sonra fenalaştım. Öksürdüğümde ağzımdan kan geliyordu. Çok hastaydım. 'Anne ben ölecek miyim?' diye sorduğumu hatırlıyorum. Annem beni teselli etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Indira Ampiot, yaklaşık 2 hafta tedavi gördükten sonra iyileştiğini söyledi. Ampiot, çocukken yaşadığı bu travmanın ardından güzellik kraliçesi seçildikten sonra bu kez de evde geçirdiği bir kaza nedeniyle bir kez daha ölüm tehlikesi geçirdi.

Indira Ampiot, o anları "Çocukken ışıksız uyuyamazdım. Bu alışkanlığım yetişkinliğimde de sürdü. Bir gün üvey kız kardeşimle aynı odada uyuyorduk. O ışığı kapatmamı istedi. Ben ısrar edince masa lambasının üzerine bir örtü örtüp ışığın kuvvetini azalttık. Geceleyin birdenbire lambanın üzerindeki tişört alev aldı. Paniğe kapıldık. Babam yetişti de yayılmadan yangını kontrol altına aldı" diye anlattı.

Indira Ampiot, 2022'de Miss Guadeloupe ve Miss Basse-Terre seçilmişti. Ampiot, Guadeloupe'dan Miss France seçilen dördüncü kadın olarak ülke tarihine geçmişti. 2004 doğumlu olan Frasa güzeli 1.77 boyunda.

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