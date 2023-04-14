Fransa sokakları yangın yerine dönmüştü. Protestolar sonuç vermedi. Tartışmalı reform onaylandı

(İHA) Anayasa Mahkemesi, ülkede protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformunun önemli kısımlarını onayladı.

Fransa’da Anayasa Mahkemesi, emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkartılması da dahil olmak üzere ülkede protestolara yol açan tartışmalı emeklilik yasasının önemli bir bölümü onayladı.

Mahkeme, bir "kıdem endeksi" oluşturulması gibi yasada öngörülen bazı bölümlerin ise reddedilmesini kararlaştırdı.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Muhalefet partilerinin yasanın kabulü için referandum düzenlenmesi yolundaki talepleri ise reddedildi.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak.

Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.