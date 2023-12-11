2023 Kulüpler Dünya Kupası yarın başlıyor

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Aralık Salı Günü (yarın) başlayacak.

KAYNAK: AA
2023 Kulüpler Dünya Kupası yarın başlıyor

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapacak.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele edeceği organizasyonda, ilk tur açılış maçı yarın oynanacak.

Bu müsabakada, Suudi Arabistan ekibi El-Ittihad, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'yi (Yeni Zelanda) TSİ 21.00'de Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda ağırlayacak.
Bu turu geçen taraf, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan El-Ehli'nin (Mısır) rakibi olacak.

Organizasyonda, El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

İlgili Haberler
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak
2034 Dünya Kupası'nın nerede yapılacağı belli oldu!
2034 Dünya Kupası'nın nerede yapılacağı belli oldu!
Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Kupası'nda finale kaldı
Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Kupası'nda finale kaldı
2030 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu. Bir ilk yaşanacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Seçil Erzan'a kadar uzanan dolandırıcılığın 74 yıllık tarihi. Her şey Galata’nın satılmasıyla başladı Gündem
Seçil Erzan'a kadar uzanan dolandırıcılığın 74 yıllık tarihi. Her şey Galata’nın satılmasıyla başladı
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi Spor
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı Gündem
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı
Altın Kafes 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman? Magazin
Altın Kafes 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?
Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti Magazin
Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti
Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
İstanbulspor’da transfer hareketliliği. İsa Karaarslan sordu Hakan Yakın cevapladı Spor
İstanbulspor’da transfer hareketliliği. İsa Karaarslan sordu Hakan Yakın cevapladı