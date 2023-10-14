Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Kupası'nda finale kaldı

Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda tek kadınlarda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve grup takımı finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Bükreş'teki organizasyonda Ayşe Begüm'ün 19.400 puanla adını finale yazdırdığı belirtildi.

Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı ve İsmail Yağız Altıparmak'tan oluşan grup takımının da 18.178 puanla elemelerde 5. olarak finale yükseldiği kaydedildi.

Organizasyonda final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

(AA)