2023 Türkiye'sinde ucu bucağı olmayan zam kuyrukları. Gazeteci Orhan Can bildiriyor

Bu geceden itibaren motorine 2.3 TL zam gelecek. Tarihi bir rekor olan bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL'ye çıkacak.

Benzine de perşembeyi cumaya bağlayan gece 1.5 TL düzeyinde zam hesaplanıyor.

Hal böyle olunca benzinliklerde ucuz mazot alabilmek için yine uzun kuyruklar oluştu. İstanbul’da bir benzinlikte son durumu aktaran deneyimli gazeteci Orhan Can oluşan kuyruğu kameraya alırken şu ifadeleri kullandı:

“Burası bir benzin istasyonu. Gece yarısından itibaren iyi bir zam gelecek mazota. Gördüğünüz gibi herkes mazot kuyruğunda bu saatte. 40 lira olacak. Tüm servisçiler uzun kuyruklar içerisinde. Bunlardan bir tanesi de bu arada. Ne yapalım, ucuz mazot almak için depomuzu da dolduralım da bari şu kadar kar edelim diye kuyruklardayız.”

İĞNEDEN İPLİĞE ZAM GELİYOR

Öte yandan benzin ve motorine yapılan okkalı zammının ardından, nakliye alanındaki ek maliyetler de yediğimiz içtiğimiz her şeye ek zam olarak yansıyacak. Tarladan giyim kuşama kadar her şey zamlanacak.

SEÇİM SONRASI YÜZDE 115 ZAM

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı.