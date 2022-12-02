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2023 yılbaşı bilet fiyatları kaç lira? Milli Piyango 2023 tam yarım çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet almayı düşünen vatandaşlar, Milli Piyango bilet fiyatlarını araştırıyor. Toplamda milyar 1.4 milyar değerinde verilecek Milli Piyango ikramiyesi 2023 yılbaşı fiyatları merak ediliyor. Peki, 2023 yılbaşı bilet fiyatları kaç lira? Milli Piyango 2023 tam yarım çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:00
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2023 yılbaşı bilet fiyatları kaç lira? Milli Piyango 2023 tam yarım çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

2023 yılbaşı bilet fiyatları kaç lira? Milli Piyango 2023 tam yarım çeyrek bilet fiyatları kaç TL?
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2023 Yılbaşı Milli Piyango bileti almak isteyen vatandaşlar Milli Piyango bilet fiyatlarını araştırıyor. 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplamda 1.4 milyar ikramiye verileceğini duyan vatandaşlar yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2023 yılbaşı bilet fiyatları kaç lira? Milli Piyango 2023 tam yarım çeyrek bilet fiyatları kaç TL?

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişine ilgi gösteren vatandaşlar 2023 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, 2023 Milli Piyango biletleri ne kadar?

2023 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR KAÇ TL?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet 200 TL’den satılacak.

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 200 milyon TL kazandıracak. Yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye 1.4 milyar değerinde olacak.

YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Yılbaşı bileti satın almak isteyenlerin önünde iki seçenek bulunuyor. Vatandaşlar kendilerine en yakın Milli Piyango bayisinden veya online olarak Milli Piyango Online sitesinden yılbaşı biletlerini satın alabilirler.

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