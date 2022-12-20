Profesör Özgür Demirtaş'tan şans oyunları açıklaması. Bir yerden büyük bir tüyo almış

31 Aralık gecesine günler kala ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar büyük ikramiyenin hayaliyle hem internetten hem de milli piyango gişelerinden satılan yılbaşı piyango biletlerine ilgi göstermeye devam ediyor. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye 1.4 milyar lira, büyük ikramiye ise 200 milyon TL olarak açıklandı.

Vatandaşlardan "Büyük ikramiyelerin belli başlı hep aynı ilçelere çıkıyor" tepkisi gelmeye devam ediyor.

Güvenilirlik tartışmalarındaki son paylaşım ise Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, daha önce yaptığı Milli Piyango'ya güvenmiyorum açıklamalarını yineleyerek vatandaşları şans oyunu oynamamaya davet etti.

Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Şans oyunları oynamayın. Lütfen oynamayın, almayın. Eğer bana biraz güveniyorsanız, şans oyunları oynamayın.”

MİLLİ PİYANGO TARTIŞMALARI

2019 yılının Ağustos ayına kadar devlet idaresinde olan Milli Piyango oyunları, yapılan ihale sonucunda Demirören Holding ve İtalya merkezli Sisal S.P.A tarafından kurulan Sisal Şans şirketine devredilmişti. Bu devirin ardından milli piyango tartışmaları durmak bilmedi.

SEDAT PEKER DE UYARMIŞTI

Özellikle Sedat Peker'in Yıldırım Demirören'in Ziraat Bankası'ndan çektiği kredinin tek bir taksit tutarını bile ödemediği, bu krediyi alabilmek için imara kapalı golf sahalarına imar izni çıkarttığı iddialarından sonra pek çok vatandaştan "Devlete borcunu ödemeyen insan sokaktan geçen birine milyonlarca lira dağıtır mı?" yorumları gelmişti.