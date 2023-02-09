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Bu yılın Fitre bedeli açıklandı

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı Fitre bedelini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:22
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2023 yılının Fitre bedeli belli oldu

Bu yılın Fitre bedeli açıklandı
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Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı fitre miktarını 70 TL olarak duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremdeki yaraların sarılması için Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayı fitrelerinin Ramazan ayından önce verilebileceğini ifade etti.

Din İşleri Kurulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.

Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. 

Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.
Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler”

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