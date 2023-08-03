2023'ün ilk 7 ayında en çok satılan binek ve ticari araçlar belli oldu

Türkiye'de sıfır araçların fiyatı her geçen gün artmaya devam ederken, ikinci el dolandırıcıları da sıfır araç fiyatının üzerinde fiyatlar yazarak araçlarını satmanın yeni yollarını bulmaya çalışıyor. Hal böyleyken 2023 yılının ilk 7 ayında en çok satan binek ve ticari otomobiller belli oldu.

2023'ün ilk 7 ayında en çok satılan binek ve ticari araçlar belli oldu

Sıfır otomobil sahibi olmak her gün biraz daha hayal olurken 2023 yılın 7 aylık satış istatistikleri ortaya çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Temmuz ayında yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüdü.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre; Temmuz ve ilk 7 ayda en çok satılan otomobil markalarını paylaştı.

Verilere göre, temmuzda en çok satılan otomobiller Egea Sedan ve Cross kasa tipiyle ilk iki sırayı alırken, Opel Mokka 3. sıraya, peugeut 3008 ise 4. sıraya yükseldi.

5. sırada Dacıa Sandero Stepway, 6. sırada Volkswagen Troc, 7. sırada Volkswagen Polo, 8. sırada Dacıa Duster yer aldı.

Temmuz ayında en çok satılan otomobillerden biri de peugeut oldu. Peuget 408 9. sırada, Renault Megane Sedan 10. sırada, Hyundaı Bayon 11. sırada yer aldı.

Volkswagen Taıgo 12. sırada Chery Omoda 5, 13. sırada, Chery Tıggo 7 Pro 14. sırada, Chery Tıggo Pro 8, 15. sırada yer aldı.

Toyota Corolla 16. sırada, Opel Corsa 17. sırada, Volkswagen T-Cross 18. sırada, Nıssan QashQai 19. sırada yer aldı.

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