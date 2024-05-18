Galatasaray'ın eski yıldızı Türkiye'ye geliyor. Derbiyi izleyecek

Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Galatasaray taraftarını sevindirdi.

Sneijder, yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izleyeceğini açıkladı.

Hollandalı eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribünde olacağım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA EFSANE OLDU

Kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter formalarını terleten Sneijder, 22 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 124 maça çıkan Sneijder, 43 gol atarken 38 asist yaptı.

Fenerbahçe ile oynanan maçta uzaktan attığı 2 gol ile hafızalara kazınan Sneijder, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Galatasaray efsaneleri arasında adını kazımayı başardı.

Galatasaray'dan Fransa takımı Nice'e transfer olan Sneijder, 1 sene burada oynadıktan sonra Al Gharrafa takımına transfer oldu.

Al Gharrafa'da 3 sezon geçiren Hollandalı, 2019 yılında futbolu bıraktı.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Sneijder, Galatasaray'da 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 Hollanda Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunuyor.