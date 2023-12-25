2024 bütçesi TBMM'de kabul edildi

Kaynak: Haber Merkezi
2024 bütçesi TBMM'de kabul edildi
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılırken, sonrasında oylamaya geçildi.

BÜTÇE ONAYLANDI

15 gündür devam eden bütçe maratonunun sonunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylandı ve kabul edildi.

Genel Kurul, 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmeleri bu akşam tamamlandı.

Genel Kurul aynı zamanda, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini görüştü.

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Bütçe görüşmeleri esnasında, 12 Aralık günü Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili hasan Bitmez kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaşmış, hastaneye kaldırılan Bitmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

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