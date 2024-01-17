2024 ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ile ilgili başvurular devam ediyor. Engelli Kamu Personeli Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. 10 Ocak'ta başlayan tercih süreci, 19 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, tercih sonuçlarını merak ediyor. İşte, bilgiler...