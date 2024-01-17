2024 ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih kılavuzu, engelli kamu personeli alımı için branş ve kadro seçimlerini belirliyor.
Adaylar, ÖSYM AİS öğrenci sistemi aracılığıyla tercihlerini yapabiliyor. Tercih süreci, 19 Ocak 2024 saat 23.59'da son bulacak.
Tercihler, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura yöntemiyle değerlendirilecek.
Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunu dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır.
EKPSS TERCİH EKRANI
EKPSS tercihleri, ÖSYM'nin [6](^6^) adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacağı bildirildi.
Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra tercih listelerini kontrol etmeli ve onaylamalıdır.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz yoktur. Ancak sonuçların Şubat ayı içinde duyurulması beklenmektedir.