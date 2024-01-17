2024 ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
2024 ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ile ilgili başvurular devam ediyor. Engelli Kamu Personeli Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. 10 Ocak'ta başlayan tercih süreci, 19 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, tercih sonuçlarını merak ediyor. İşte, bilgiler...

EKPSS tercih kılavuzu, engelli kamu personeli alımı için branş ve kadro seçimlerini belirliyor.

Adaylar, ÖSYM AİS öğrenci sistemi aracılığıyla tercihlerini yapabiliyor. Tercih süreci, 19 Ocak 2024 saat 23.59'da son bulacak.

Tercihler, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura yöntemiyle değerlendirilecek.

Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunu dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır.

EKPSS TERCİH EKRANI

EKPSS tercihleri, ÖSYM'nin [6](^6^) adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacağı bildirildi.

Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra tercih listelerini kontrol etmeli ve onaylamalıdır.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz yoktur. Ancak sonuçların Şubat ayı içinde duyurulması beklenmektedir.

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