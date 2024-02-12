Üniversitelere KPSS şartsız personel alımı başladı. Lise diploması olanlar dikkat

Kaynak: paradurumu
Üniversitelere KPSS şartsız personel alımı başladı. Lise diploması olanlar dikkat
Ülkemizin çeşitli illerinde bulunan üniversiteler, lise mezunu personel ve işçi alımlarına başladı. Yapılan duyuruya göre, çeşitli kadrolarda iş imkanları sunulacak ve başvurular kabul edilecek.

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan üniversiteler, şubelerinde lise mezunu personel ve işçi alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Başvuruların başladığı ve mülakat yapılmadan alımların tamamlanacağı duyuruldu.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Personel alımına başvurmak isteyen adaylar için bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar şöyle sıralandı:

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bu suçlar arasında devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları bulunmaktadır.

4-) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

6-) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel bir durumun tespit edilmemesi.
Yukarıda yer alan şartları taşıyan adaylar, başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgiye kamu ilan sayfaları üzerinden ulaşabilecek.

buro1.jpg

HANGİ MESLEK GRUPLARINDA ALIM GERÇEKLEŞECEK?

Çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştireceklerini açıklayan üniversiteler, şu meslek alanlarında ilan açtı:

1-) Büro Personeli, üniversite idari birimlerinde ofis işlerinde çalışacak personel alınacaktır.

2-) Destek Personeli, genel destek görevlerini yerine getirecek personel alınacaktır.

3-) Tıbbi Sekreter, tıp fakülteleri veya hastanelerde tıbbi sekreterlik görevini üstlenecek personel aranmaktadır.

4-) Mühendis, üniversite bünyesinde teknik alanlarda çalışacak mühendis alınacaktır

5-) Temizlik Görevlisi, üniversite kampüslerinde temizlik hizmetlerinde çalışacak personel aranmaktadır.

6-) Hastabakıcı, sağlık birimlerinde hasta bakımı yapacak personel alınacaktır.

7-) Tekniker ve Teknisyen, teknik ve laboratuvar alanlarında çalışacak tekniker ve teknisyen alımı yapılacaktır.

8-) Diğer Sağlık Personeli, çeşitli sağlık birimlerinde çalışacak diğer sağlık personeli alınacaktır.

9-) Acil Tıp Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri, acil sağlık hizmetlerinde çalışacak teknisyen ve tekniker alınacaktır.

10-) Şoför, üniversite taşıma hizmetlerinde görev alacak şoförler aranmaktadır.

11-) Kütüphaneci, üniversite kütüphanelerinde çalışacak kütüphaneci alınacaktır.

12-) Mütercim-Tercüman, çeşitli dil ihtiyaçlarını karşılayacak mütercim ve tercüman alınacaktır.

Yukarıdaki meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili kamu ilan sayfalarından başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi alabiliyor.

destek2.jpg

İlgili Haberler
22 bin TL maaş ile KPSS şartı olmadan memur alımı. Başvurular başladı
2024 ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2 tercihleri ne zaman? KPSS 2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS 2 tercihleri ne zaman? KPSS 2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?
50.000 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor 'KPSS diploma şartı yok'
Son Haberler
İstanbul'da hafif ticari araç hızını alamayıp restorana girdi. O anlar kameraya yansıdı Gündem
İstanbul'da hafif ticari araç hızını alamayıp restorana girdi. O anlar kameraya yansıdı
Bitki çayları nasıl demlenir Sağlık
Bitki çayları nasıl demlenir
İntihar ormanının hala sırrı çözülemiyor Yaşam
İntihar ormanının hala sırrı çözülemiyor
Adı: Ciğer, Görevi: İltihap Bombacısı Şifalı Bitkiler
Adı: Ciğer, Görevi: İltihap Bombacısı
Tilkişen otu nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Tilkişen otu nelere iyi gelir
Kuru meyveler, birçok vitamin ve mineral içerir Sağlık
Kuru meyveler, birçok vitamin ve mineral içerir