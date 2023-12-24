En cimri burçlar hangileridir? Astrolojide hangi burçlar daha cimridir?

Astroloji de burçlar çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Astrologlar bazı burçların mali konularda oldukça cimri davrandıklarını, her burç olmasa da belirli burçların cimri olduklarını söylüyor. İşte astrolojide en cimri burçlar..

ASTROLOJİDE HANGİ BURÇLAR DAHA CİMRİDİR?

AKREP BURCU

Astrolojide dayanıklılığı ve güçlü duruşlarıyla bilinen Akrep burçları söz konusu para olduğunda da temkinli davranmayı severler.

Ketum oldukları söylenen akrep burçları mali konulardan maddi varlıklarını çevresinden gizli tutarlar.

Akrep burçları kendiler için para harcamayı sevseler de başkaları için para harcamaktan hoşlanmazlar. Kendileri için para harcıyorlarsa eğer sadece ihtiyaçlarına odaklanırlar. Bu sayede savurgan davranmazlar. Gelecek için kendilerini güvence altına alıp para biriktirirler.

YENGEÇ BURCU

Astrolojinin en evcimen burcu olan yengeç burçları dışarıda eğlenmek ve para harcamak yerine evinde kalır.

Yengeç burcu olan kişiler önce kendi alanlarını koruyan insanlardır ve akıllıca hareket ederler. Özellikle söz konusu para ise tutumlu davranırlar. Genelde eşyalarıyla bağ kuran ve parasını hep cüzdanda tutmak isteyen kişiler Yengeç burcundan çıkar.

BAŞAK BURCU

Başak burçları için parasını idare etmek ve doğru yönetebilmek büyük önem taşır. Maddi durumlarına çok fazla odaklanan başak burçları birikim yapmak konusunda usta davranır. En zengin ve mükemmeliyetçi insanlar genelde başak burçlarından çıkar.

OĞLAK BURCU

İşkololik olan oğlak burçları para konusunda oldukça tutumlu davranır.

Oğlak burcu olan kişiler para biriktirme konusunda oldukça takıntılı olur. Sadece ihtiyaçları dahilinde harcama yaparlar. Paralarının büyüdüğünü biriktiğini görmekten zevk alırlar. Oğlak burcu olan kişiler için tasarruf etmek büyük önem taşır. Çünkü onlar her zaman geleceğini garanti altına almak ister.