Burçlar için 2024 tatil rehberi. Hangi burçlar nerede tatil yapmalı?

Yeni yılda yeni bir astroloji takvimiyle burçların odak noktaları belirlenmeye başladı. 2024 yılı için burçların aşk, eğitim, sağlık ve finansal hayatlarına ilişkin pek çok değerlendirme varken Astrolog Lisa Stardust burçların 2024 yılı tatil rehberini açıkladı. İşte burçların 2024 tatil rehberi…

2024 YILI BURÇ TATİL REHBERİ

Astrolog Lisa Stardust, her yıldızın 2024 için farklı bir ideal tatil yeri gösterdiğini söyleyerek burçların 2024 yılında gitmesini önerdiği yerleri açıkladı.

KOÇ BURCU

Dublin ve Los Angeles. Bağımsızlığına düşkün ve ilgi çekmeyi seven Koçlar, heyecan verici ve canlı bu iki şehri 2024 yılında mutlaka ziyaret etmelidir.

BOĞA BURCU

Lizbon ve Napoli. Venüs'ten etkilenen mükemmeliyetçi Boğalar, farklı mimarisiyle ve canlı kültürel ortamıyla Lizbon ve Napoli'yi çok beğenecektir.

İKİZLER BURCU

Sydney ve Boston. Macerayı seven İkizler burcu için Avustralya ve ABD'den bu iki şehir mükemmel birer tatil merkezi olacaktır.

BAŞAK BURCU

Tulum ve Miami. Kültür sanatı ve doğayı seven Başak burcu, Meksika'nın tarihi eserleriyle ünlü Tulum kentini ve Miami'nin uçsuz bucuk plajlarını keşfedebilirler.

YENGEÇ BURCU

Curaçao ve Barselona. Duygusallığıyla tanınan Yengeçler Hollanda'ya bağlı Karayip adası Curaçao'yu ve İspanya'nın en popüler şehirlerinden Barselona'yı tatil planlarına alabilir.

ASLAN BURCU

Sao Paulo ve New York. Güzellik düşkünü Aslanlar, eğlencenin hiç bitmediği New York ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaz tatilini kaçırmamalıdır.

TERAZİ BURCU

Paris ve Londra. Güzel şeyleri keşfetmeyi seven Teraziler de müzeleriyle, restoranlarıyla ve görkemli sokaklarıyla ünlü bu iki Avrupa şehrine 2024'te uğramalıdır.

AKREP BURCU

San Juan ve Auckland. Puerto Rico'daki San Juan ve Yeni Zelanda'daki Auckland kentleri "gizli güzellikleriyle" keşfetmeyi seven Akrepleri bekliyor.

OĞLAK BURCU

Münih ve Shannon. Tatillerde hem lükse hem de anlamlı vakit geçirmeye önem veren Oğlaklar için Almanya'da Münih ve İrlanda'da Shannon kentleri zengin bir kültürel ortam sunuyor.

KOVA BURCU

Rio De Janeiro ve Austin, Teksas. Gezerken öğrenmeyi seven Kovalar, özellikle sokaklarıyla ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Brezilya ve ABD'deki bu iki şehri tercih edebilir.

YAY BURCU

Lima ve Bogota. Seyahat etmeyi en çok seven burçlardan Yaylar, bekledikleri macerayı 2024'te Peru'nun başkenti Lima'da ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulabilir.

BALIK BURCU

Honolulu and Santa Barbara. Romantik Balıklar için Hawaii'nin Honolulu plajları ile Kaliforniya'daki Santa Barbara'nın büyüleyici manzaraları mükemmel tatil için ideal.