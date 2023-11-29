2024 yılının trend renkleri neler olacak? Ev tasarımında bu yıl hangi renkler revaçta olacak

2024 yılına sayılı günler kala yeniden ev tasarımı yapmak isteyenler için yılın trend olacak renkleri açıklandı. İşte evlerde kullanılacak renkler...

KAYNAK: Haber Merkezi
2024 yılının trend renkleri neler olacak? Ev tasarımında bu yıl hangi renkler revaçta olacak

Tasarım ve tarzıyla dikkat çekmek isteyenler dikkat çekmek için canlı renkleri tercih ederler ama son dönemlerde bu algı oldukça değişti.

Artık kişiler evlerinde genellikle soft renkleri tercih etti. Gri, krem, beyaz, yavruağzı gibi renkler 2023 yılının ev dekorasyonunda en çok tercih edilen renkleri oldu.

Görünüşe göre 2024 yılı da 2023 yılını takip edecek.

2024'ÜN EN ÇOK TREND OLACAK RENKLERİ

Grinin pastel tonları, bej, pudra rengi, mavi ve yeşilin açık ve pastel tonları, sarının açık hardal tonları.

colorheaven-150-1.png

HANGİ MALZEMELER KULLANILACAK

Ahşap, bambu, doğal taşlar ve organik kumaşlar, ev dekorasyonunda sıkça kullanılacak. Bej, pudra, sarı ve yeşil tonları ise duvarlarda ve mobilyalarda doğallığı yansıtacak.

Fazla eşya ve aksesuardan kaçınarak, sade ve işlevsel mobilyalar tercih ederek minimalist bir dekorasyonlar yapılacak.

Retro malzemeler ve dekorasyon ürünleri evin farklı nköşelerien yerleştirilecek.

Renk çiçeklerle verilemeye çalışılacak. Yılın en çok tercih edilecek çiçekleri ise mavi orkiye, leylak, akşamsefası, kırmızı zambak, gerbera papatya olacak.

2021-02-09-9999-18-copy-8gnk.jpg

iskandinav-tarzi-ev-dekorasyonu-ornekleri.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım Magazin
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım
Büyükşehirlerde ulaşım krizinde yeni problem: Korsan taşımacılık Gündem
Büyükşehirlerde ulaşım krizinde yeni problem: Korsan taşımacılık
Hangi su içilmemeli Sağlık
Hangi su içilmemeli
Şüpheli çanta bomba imha robotu ile patlatıldı Gündem
Şüpheli çanta bomba imha robotu ile patlatıldı
Cem Karaca eşliğinde TikTok yayını gündem oldu Gündem
Cem Karaca eşliğinde TikTok yayını gündem oldu
UEFA'dan jet hızında karar. Hakem yaptığı skandal hata sonrası görevinden aldı Spor
UEFA'dan jet hızında karar. Hakem yaptığı skandal hata sonrası görevinden aldı
Kış geldi araç sahipleri lastikçilerin kapısını çaldı Gündem
Kış geldi araç sahipleri lastikçilerin kapısını çaldı