2024 yılının trend renkleri neler olacak? Ev tasarımında bu yıl hangi renkler revaçta olacak

Tasarım ve tarzıyla dikkat çekmek isteyenler dikkat çekmek için canlı renkleri tercih ederler ama son dönemlerde bu algı oldukça değişti.

Artık kişiler evlerinde genellikle soft renkleri tercih etti. Gri, krem, beyaz, yavruağzı gibi renkler 2023 yılının ev dekorasyonunda en çok tercih edilen renkleri oldu.

Görünüşe göre 2024 yılı da 2023 yılını takip edecek.

2024'ÜN EN ÇOK TREND OLACAK RENKLERİ

Grinin pastel tonları, bej, pudra rengi, mavi ve yeşilin açık ve pastel tonları, sarının açık hardal tonları.

HANGİ MALZEMELER KULLANILACAK

Ahşap, bambu, doğal taşlar ve organik kumaşlar, ev dekorasyonunda sıkça kullanılacak. Bej, pudra, sarı ve yeşil tonları ise duvarlarda ve mobilyalarda doğallığı yansıtacak.

Fazla eşya ve aksesuardan kaçınarak, sade ve işlevsel mobilyalar tercih ederek minimalist bir dekorasyonlar yapılacak.

Retro malzemeler ve dekorasyon ürünleri evin farklı nköşelerien yerleştirilecek.

Renk çiçeklerle verilemeye çalışılacak. Yılın en çok tercih edilecek çiçekleri ise mavi orkiye, leylak, akşamsefası, kırmızı zambak, gerbera papatya olacak.