21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu

Tokat'ta, aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mert Yıldırım'ın (21) bağışlanan organları, 3 ilde, 6 hastaya can ve ışık olacak.

21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu

Kaza, geçen hafta cuma günü saat 20.00 sıralarında, Erbaa ilçesinde Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Temiz’in (21) kontrolünü kaybettiği 60 ADZ 104 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Mert Yıldırım araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mert Yıldırım’ın 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

'İÇİMİZ YANDI AMA BAŞKA CANLARA UMUT OLSUN'

Ailesi, Yıldırım'ın organlarını bağışladı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Yıldırım'ın kalbi, 2 böbreği, 1 karaciğeri ve 2 korneası, 6 hastaya nakledilmek üzere hava ve kara yoluyla İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. Mert Yıldırım'ın babası Kemal Yıldırım, "Oğlum daha önceden organlarının bağışlanmasını istemişti. Bize de 'Ben düşünmeden organlarımı bağışlarım' demişti. Bizim de içimiz yandı ama başka canlara umut olsun diye. 6 cana umut oldu. Tek beklentimiz dua. Başka bir şey yok. Organ bekleyen yakınımız yok. Bizim aile kararımız" dedi. (DHA)

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