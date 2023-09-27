23 motosiklete 149 bin TL cezai işlem uygulandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 23 motosiklet sürücüsüne farklı kural ihlallerinden toplam 149 bin TL cezai işlem uygulandı.

23 motosiklete 149 bin TL cezai işlem uygulandı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ekipler, egzozu açık ve abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren 07 ADL 588 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede abartı egzoz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Cezai işlem uygulanan motosiklet bağlanarak trafikten menedildi.

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23 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 149 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimlerde ayrıca, 23 motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden dolayı toplamda 149 bin TL cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri de trafikten menetti. Trafikten menedilen motosikletler, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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