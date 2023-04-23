Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmaya başladı. 23 Nisan’ı kutlamak isteyenler için çeşitli 23 Nisan şiirlerini derledik. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okunacak şiirler neler? 23 Nisan şiirleri…
Bu yıl Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı güne denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okunacak şiirler arama motorlarında araştırılıyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okunacak şiirler…
23 NİSAN ŞİİRLERİ
DÜNYA ÇOCUK YILINDA /BEHÇET NECATİGİL
Bütün çocuklar
Yokluk bilmesinler
Et, şeker, süt bulsunlar
Giyimli, tok ve rahat
Gitsinler okullara
Sınıflarını geçsinler.
Büyükler biraz daha yorulsun
Onlar da büyüsünler
Onlar da mesut olsunlar
Geçti, kaç savaş ezikliği
Çocukları düşünsünler
Çocuklar iyi gün görsünler
ÇOCUKLARIMA /AZİZ NESİN
Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler
Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar
DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA /NAZIM HİKMET RAN
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler
23 NİSAN/ GÖKALP ARKIN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
23 NİSAN /SAİP EGÜZ
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.