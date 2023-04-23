Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmaya başladı. 23 Nisan’ı kutlamak isteyenler için çeşitli 23 Nisan şiirlerini derledik. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okunacak şiirler neler? 23 Nisan şiirleri…

Bu yıl Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı güne denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okunacak şiirler arama motorlarında araştırılıyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okunacak şiirler…

23 NİSAN ŞİİRLERİ

DÜNYA ÇOCUK YILINDA /BEHÇET NECATİGİL

Bütün çocuklar

Yokluk bilmesinler

Et, şeker, süt bulsunlar

Giyimli, tok ve rahat

Gitsinler okullara

Sınıflarını geçsinler.

Büyükler biraz daha yorulsun

Onlar da büyüsünler

Onlar da mesut olsunlar

Geçti, kaç savaş ezikliği

Çocukları düşünsünler

Çocuklar iyi gün görsünler

ÇOCUKLARIMA /AZİZ NESİN

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun

Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar

Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum

Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz

De ki bütün işe yarayanlar

İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA /NAZIM HİKMET RAN

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

dünyayı çocuklara verelim

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler

23 NİSAN/ GÖKALP ARKIN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

23 NİSAN /SAİP EGÜZ

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.