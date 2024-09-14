23 yıllık ‘YENİÇAĞ’ gururu

2023 yılında bünyesine katıldığım ve bu yıl da yazmaya devam ettiğim YENİÇAĞ Gazetesi, dün 23 yaşına girdi.

YENİÇAĞ, yayın hayatına başladığı yıllarda ortaokuldaydım. Liseye geçince bilinçli bir gazete okuru olarak her gün aldığım gazetelerden birisiydi. Yıllar geçti. Ben, gazeteci oldum. Çeşitli basın kuruluşlarında; muhabirlikten editörlüğe, kameramanlıktan foto muhabirliğine, gazete dağıtıcılığından köşe yazarlığına kadar çalıştım. Son olarak da YENİÇAĞ Gazetesi’nde magazin dünyasına dair gelişmeleri köşemde okurlarımla paylaşıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla Türk bayrağının birlikte yer aldığı logosunun altında çalışmaktan onur duyduğum, rengini Ay-Yıldızlı bayrağımızdan alan, ‘Bu memleket, tarihte Türk’tü. Bugün de Türk’tür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır. Türkiye, Türkler’indir’ sloganıyla çizgisinden kopmayan Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesi, tüm baskılara rağmen özgür ve bağımsız yayıncılığın adresi YENİÇAĞ’a nice başarı dolu yıllar diliyorum. İyi ki, YENİÇAĞ’da yazıyorum. Çünkü, ‘Dünyayı Türkçe’ okuyorum.

‘Siyah Kalp’in yolculuğu başladı

Show TV’nin yeni dizisi ‘Siyah Kalp’, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde Total’de 2., AB ve ABC gruplarında 3. sırada yer aldı.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikâyesinin anlatıldığı dizi, kendi günü düşünüldüğünde fena da bir reyting almamış. İlerleyen günlerde bu yükselebilir. Zamana bırakmak gerekiyor.

Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu dizide Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl ve Işıl Yücesoy gibi isimler rol alıyor.

Şarkıyı okurken yaşamak

Bayhan, yeni şarkısı ‘Bana Sen Lazımsın’ı Bayhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Rafet El Roman’a ait şarkının düzenlemesini Emre Çalışkan yapmış. Bayhan’ı ilk tanıdığımız Popstar yıllarındaki kendine has tarzının bol bol yer aldığı şarkının klibini Melih Bora çekmiş. Hoş bir klip olmuş. Bayhan, şarkıyı seslendirirken âdeta yaşamış.

Şarkıya farklı bir hava katmış. Açıkçası, dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.