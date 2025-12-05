Dizi sektöründe kıyasıya bir reyting rekabeti yaşanırken yarışa bir dizi daha katıldı. Kanal 7’nin yeni günlük dizisi ‘Arafta’, ekran yolculuğuna başladı.

Başrollerini İlsu Demirci ile Emin Günenç’in paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Kaan Arkat, Ezgi Dalgıç, Pervin Mert, Erol Yavan, Işıl Mete, Fırat Kaya gibi isimler yer alıyor. İlsu Demirci, dizide Mercan Yıldırım karakterine hayat verirken Emin Günenç ise Ateş Karahan rolünü canlandırıyor. Mumbai merkezli dağıtım şirketi GoQuest Media ve Türk yapım şirketi Rains Pictures imzalı dizi, aşk ile intikam arasında sıkışan iki kalbin hikâyesini anlatıyor.

Oğuzcan Denizhan ve Erdal Sarı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Arafta’, hafta içi her akşam saat 21:15’te izleyicisiyle buluşuyor.

Yan rolde kalan kadınların hikâyesi

Bir oyuncunun yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesini anlatan ‘Yan Rol’, yarın akşam (6 Aralık Cumartesi) Şişli Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyuncu Merve Polat’ın hayat verdiği ‘Canan’ karakteri, izleyiciye hem oyunculuk sektörünün perde arkasını aktaracak hem de düşündürürken güldürecek. Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, Şenol Önder’in yönetmen koltuğunda oturduğu Tiyatro Mitos imzalı tek kişilik komedi, hem mesleğinde hem de hayatında yan rol olarak kalmış ‘Canan’ın hayatını mizahi bakış açısıyla anlatıyor.

Herkes için tiyatro felsefesiyle hareket eden ve askıda bilet uygulamasını hayata geçiren ilk tiyatrolardan olan ‘Yan Rol’ün yapımcısı Tiyatro Mitos, öğrenciler için her oyunda 10 bilet ayırıyor. Tiyatronun kurucularından Şenol Önder ve Arzu Önder’in yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi, öğrencilerin sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi ve hâlâ sürüyor.

Çocuklara kitap hediye edecekler

Şarkıcı Banu Zorlu ve yapımcı Mehmet Yıldırım, Christmas Wonderland etkinliği kapsamında ‘Nasıl Yapımcı Olunur’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. İkili, doğudaki çocuklara kitap hediye edecekleri sosyal sorumluluk projesini de ilk kez bu etkinlikte duyurdu.

Söyleşinin devam ettiği sırada Banu Zorlu için özel bir doğum günü sürprizi hazırlandı. Sahneye getirilen pasta ile duygusal anlar yaşayan Zorlu, pastayı Mehmet Yıldırım, Wilma Elles ve Zeynep Dizdar ile birlikte keserek doğum gününü kutladı.

Banu Zorlu, duygularını “Dostlarımla birlikte sahnede kutlamak benim için çok değerli. Christmas Wonderland’in büyülü atmosferinde çok güzel bir gece yaşadık” sözlerle dile getirdi.