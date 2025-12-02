Show TV’nin yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, reyting canavarına yenik düştü.

Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin paylaştığı dizi, önceki akşam yayınlanan 5. bölümüyle Total’de aldığı 1.32 reytingle 28., AB’de aldığı 0.85 reytingle 33. ve ABC1’de aldığı 1.02 reytingle yine 33. sırada yer alarak ekranlara erken veda etti. Elbette, dizinin erken final yapmasının nedenleri var. Birincisi, dizi çok geç yayına başladı. Haliyle rakipleri kitlesini oluşturdu. İkincisi, yayın günü tercihi yanlıştı. Bu dizi için en ideal gün Pazartesi’ydi. Üçüncüsü de tanıtım yetersizdi. Diziye yeteri kadar sahip çıkılmadı. İlk bölümde bu şekilde bir son olacağının sinyalleri gelmişti. 2. bölümden itibaren en azından bir süre daha devam edebilmesinin sağlanması için gün değişikliği çare olabilirdi. Nedense, buna da gerek duyulmadı. Sözün özü, ‘Bereketli Topraklar’a yazık oldu.

Engin Akyürek’i uzun süre ekranlarda görmeyi hâyâl eden sevenleri, çok üzüldü. Diziye sahip çıkılmamasına isyan ediyorlar. Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar. Ekranlardan kısa da olsa bir ‘Bereketli Topraklar’ dizisi geçti.

Aysun Kaya geceye damga vurdu

magazinci.com’un prestijli ‘25. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri’, Hilton İstanbul Maslak’ta âdeta yıldız yağmuruna sahne oldu. Ancak gece boyunca tüm bakışlar, sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan Aysun Kaya’nın üzerindeydi.

Aysun Kaya, yıl boyunca yürüttüğü örnek projeler sayesinde ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü’nün sahibi olurken ödülünü Akşam Gazetesi Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu’nun elinden aldı. Siyah elbisesiyle kırmızı halıya adım attığı anda salonun atmosferi değişti. Işıltısı, zarafeti ve kusursuz tarzıyla objektifleri üzerine çeken Aysun Kaya, sahneye çıkarak ‘Son Umudum’ şarkısını seslendirdi.

Gerek güçlü sesi gerekse sahne hâkimiyetiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, performansıyla büyüledi. Aysun Kaya, hem şıklığıyla hem de başarılarıyla geceye damgasını vurdu.

Senkronize Karma Sergisi açıldı

Sanatçılar Çiğdem Turan, Ebru Salman, Pınar Tuncegil ve Mira Oran’ın eserlerinin yer aldığı Senkronize Karma Sergisi, Mona Art Gallery’de açıldı.

Çiğdem Turan, figüratif ve pop-art tarzıyla duyguları eğlenceli ve çarpıcı şekilde gösterirken Pınar Tuncegil ise, tiyatro deneyimini resme taşıyarak ekspresyonist anlatısıyla çok katmanlı karakterler yaratıyor. Mira Oran, ‘Bird Paradise’ serisiyle renklerin sonsuz yolculuğunu spatula tekniğiyle sanatseverlere sunarken Ebru Selman da ‘Sisters’ ve ‘İstanblue’ serileriyle renkli ve samimi hikâyeler yaratıyor.

Sanatseverler; renklerin, figürlerin ve enerjilerin aynı ritimde buluştuğu sergiyi 7 Aralık’a kadar Üsküdar Kuzguncuk İcadiye Caddesi’ndeki Mona Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.