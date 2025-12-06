Dijital platformlarda 24-30 Kasım haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Stranger Things’, final niteliği taşıyan 5. sezonuyla haftanın lideri oldu. Film kategorisinde, platformun Noel dönemi komedisi ‘Noel Soygunu’ açılışını zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde sıralama üst üste 3. haftada da değişmedi. Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan ve haftanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, Hande Erçel ve Metin Akdülger’li orijinal yapım ‘İki Dünya Bir Dilek’ ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Sekizinci Aile’, ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Film kategorisinde ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ liderlik koltuğuna oturdu.

Orhan Hakalmaz’dan ‘Seveceğim Seni’

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Orhan Hakalmaz, yeni çalışması ‘Seveceğim Seni’yi Hakalmaz Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Orhan Hakalmaz’a ait şarkının düzenlemesini Serkan Yıldız yapmış. Kaval, bağlama ve gitarın ön planda olduğu eser, sade ve güçlü tınısıyla gelenekten günümüze bir köprü kuruyor. Gerçek bir âşığın, sevdiğinin her hâlini sevmesini ve ona kendisinin ya da bir başkasının zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğini dile getiren şarkı, halk müziğini sevenler kadar samimi, içten söz ve melodi arayan her yaştan dinleyiciye hitap ediyor.

Hem geleneksel motifleri koruyan hem de modern dünyaya açık bir türkü olan ‘Seveceğim Seni’yi keyifle dinledim.

Çocukların dünyasına sanatsal yolculuk

Onunla ilk kez Mayıs ayında Yenikapı’da düzenlenen 5. ARTCONTACT İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda tanışmıştım. Genç bir isimdi. Eserleri dikkatimi çekmişti. Ressam Devran Özdoğan’dan bahsediyorum.

Bu defa İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 6. IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nda sergisini ziyaret ettim. İmza Sanat Galerisi’nde yeni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Eserlerinde çocuk temasını işliyor. Birbirinden şahane resimleri var. Tek tek inceleme fırsatım oldu. Tablolarıyla bir anda geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Resimden heykele, fotoğraftan dijital sanata uzanan geniş bir seçkiyi bir arada sunan fuar, yarın (7 Aralık) sona eriyor. Saat 18.00’de kadar ziyaret edebilirsiniz.