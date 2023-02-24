24 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? 24 Şubat Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 24 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Şubat Cuma televizyonda ne var? 24 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Şubat Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Şubat Cuma televizyonda ne var? 24 Şubat Cuma bugün hangi diziler var?
24 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
05:15 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:30 Kuruluş Osman
04:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Üç Kız Kardeş
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
21:30 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
01:15 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Ego
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Ego
23:30 Orta Sayfa
00:45 Dokuz Oğuz
05:15 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Tuzak
22:15 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:20 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
00:10 Al Sancak
02:20 Yürek Çıkmazı
04:40 Yunus Emre
06:30 Kapanış