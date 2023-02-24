24 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? 24 Şubat Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 24 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Şubat Cuma televizyonda ne var? 24 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Şubat Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Şubat Cuma televizyonda ne var? 24 Şubat Cuma bugün hangi diziler var?

24 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

05:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:30 Kuruluş Osman

04:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Üç Kız Kardeş

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)

21:30 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)

01:15 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Ego

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Ego

23:30 Orta Sayfa

00:45 Dokuz Oğuz

05:15 Kefaret

06:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Tuzak

22:15 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 Yürek Çıkmazı

14:30 Adını Sen Koy

16:20 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:15 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

00:10 Al Sancak

02:20 Yürek Çıkmazı

04:40 Yunus Emre

06:30 Kapanış