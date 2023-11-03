24 TV ekibinin aracı tuzla buz oldu. Hamas roketleri gazetecilerin olduğu yere düştü

24 TV ekibinin aracı, Hamas’ın fırlattığı roketlerin hedefi oldu. Olay yerinde bulunan muhabirler Armağan Canbaz ve Fatih Emirosman, yaşanan korku dolu anları aktardı.

24 TV Muhabiri Olay Anını Anlatıyor

24 TV muhabiri Armağan Canbaz, roketin çok yakınlarına düştüğünü ve olay yerinin bir anaokulu yakınında olduğunu belirtti. Canbaz, “Demir Kubbe savunma sistemi devreye girmedi ve aracımızın camları patladı. Burası sığınak olarak gösterilen bir yerdi ve iki roket isabet etti” dedi.

Can Kaybı Yok

Olayda can kaybı yaşanmazken, basın mensuplarının durumunun iyi olduğu bildirildi. Canbaz, “Bir şey olduğunda saklanabileceğimiz bir alan var. Şu anda basın mensupları çok hareketli ve tepkilerini veriyorlar” ifadelerini kullandı.

24 TV muhabiri Armağan Canbaz şunları söyledi:

"Çok yakınımıza düştü. Hemen sol tarafımıza düştü. Burası bir anaokulu tabii buraya aslında sığınmaz için gösterilen bir yerdi ve dakikalar önce buraya 2 tane roket düştü. HAMAS tarafından atılan füzelere “Demir Kubbe”den bir savunma gelmedi.

Bir uyarı geldi. Bir tabii burada anonslar yapılıyor. Öncelikle bombanın düşeceğine dair bir anons yapılıyor ama çok hızlı kesinlikle “Demir Kubbe” burada, devreye girmedi.

Zaten şu anda gördüğünüz araç da bizim aracımız camları patlamış vaziyette. Arka camı patlamış vaziyette görüyorsunuz. Bizim aracımız o ve hemen yakınına bir bomba düştü. Demir kubbe savunma sistemi devreye girmedi ve görüyorsunuz. Bizim kullandığımız araç maalesef arka camı tamamen patlamış vaziyette.”