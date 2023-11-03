24 TV ekibinin aracı tuzla buz oldu. Hamas roketleri gazetecilerin olduğu yere düştü

Gazze sınırındaki Sderot’ta bulunan gazetecilerin çok yakınına Hamas füzesi isabet etti. İsrail savunma sistemi “Demir Kubbe” devreye girmedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
24 TV ekibinin aracı tuzla buz oldu. Hamas roketleri gazetecilerin olduğu yere düştü

24 TV ekibinin aracı, Hamas’ın fırlattığı roketlerin hedefi oldu. Olay yerinde bulunan muhabirler Armağan Canbaz ve Fatih Emirosman, yaşanan korku dolu anları aktardı.

24 TV Muhabiri Olay Anını Anlatıyor

24 TV muhabiri Armağan Canbaz, roketin çok yakınlarına düştüğünü ve olay yerinin bir anaokulu yakınında olduğunu belirtti. Canbaz, “Demir Kubbe savunma sistemi devreye girmedi ve aracımızın camları patladı. Burası sığınak olarak gösterilen bir yerdi ve iki roket isabet etti” dedi.

Can Kaybı Yok

Olayda can kaybı yaşanmazken, basın mensuplarının durumunun iyi olduğu bildirildi. Canbaz, “Bir şey olduğunda saklanabileceğimiz bir alan var. Şu anda basın mensupları çok hareketli ve tepkilerini veriyorlar” ifadelerini kullandı.

24 TV muhabiri Armağan Canbaz şunları söyledi:

"Çok yakınımıza düştü. Hemen sol tarafımıza düştü. Burası bir anaokulu tabii buraya aslında sığınmaz için gösterilen bir yerdi ve dakikalar önce buraya 2 tane roket düştü. HAMAS tarafından atılan füzelere “Demir Kubbe”den bir savunma gelmedi.

Bir uyarı geldi. Bir tabii burada anonslar yapılıyor. Öncelikle bombanın düşeceğine dair bir anons yapılıyor ama çok hızlı kesinlikle “Demir Kubbe” burada, devreye girmedi.

Zaten şu anda gördüğünüz araç da bizim aracımız camları patlamış vaziyette. Arka camı patlamış vaziyette görüyorsunuz. Bizim aracımız o ve hemen yakınına bir bomba düştü. Demir kubbe savunma sistemi devreye girmedi ve görüyorsunuz. Bizim kullandığımız araç maalesef arka camı tamamen patlamış vaziyette.”

v-2023-11-03-19h40m41s726.png

v-2023-11-03-19h40m49s224.png

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Putin'den Gazze mesajı "Normal bir insan yaşananlara tepki vermiyorsa kalbi yoktur" Dünya
Putin'den Gazze mesajı "Normal bir insan yaşananlara tepki vermiyorsa kalbi yoktur"
Van Gölü'ndeki çekilme eski yapıların kalıntılarını ortaya çıkardı Gündem
Van Gölü'ndeki çekilme eski yapıların kalıntılarını ortaya çıkardı
Ekonomist Ömer Rıfat Gencal’dan çarpıcı yorum. "Enflasyonun düşmesi önünde en büyük engel TÜİK" Ekonomi
Ekonomist Ömer Rıfat Gencal’dan çarpıcı yorum. "Enflasyonun düşmesi önünde en büyük engel TÜİK"
Zaha'dan müthiş gol! Spor
Zaha'dan müthiş gol!
Vay canına bu Zehra Güneş bambaşka. Öyle pozlar verdi ki görenler çarpıldı: Cesurca ve özgürce Spor
Vay canına bu Zehra Güneş bambaşka. Öyle pozlar verdi ki görenler çarpıldı: Cesurca ve özgürce
Seremoni'de Icardi'den sürpriz. Renkli görüntüler oluştu Spor
Seremoni'de Icardi'den sürpriz. Renkli görüntüler oluştu
Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Yaşam
Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu