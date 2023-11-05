Gazze’de savaşa Avrupalılar da dahil oldu. İsrail haftalık 120 bin TL ödüyor

HAMAS ile çatışan ve Gazze’ye yönelik saldırılarda bulunan İsrail’in Avrupa’dan getirdiği paralı askerleri kullandığı ortaya çıktı.

Gazze’de savaşa Avrupalılar da dahil oldu. İsrail haftalık 120 bin TL ödüyor

7 Ekim’de HAMAS’ın İsrail’e saldırılarıyla başlayan ve yoğun çatışmaların devam ettiği İsrail-HAMAS savaşı şiddetlenerek artarken, iki tarafın da kayıpları büyüyor.

Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda ölenlerin çoğunun ise kadın ve çocuklardan oluşması tepkilerin odağında.

AVRUPA’DAN PARALI ASKER GELİYOR

Her yeni günde yeni hamleleri ile saldırısını sürdüren İsrail'in Gazze'de Avrupalı asker kullandığı ortaya çıktı.Açıklama İspanyol basınından El Mundo gazetesinde yer aldı. El Mundo, İsrail'in paralı asker çalıştırdığını açıkladı.

İSPANYOL PARALI ASKERİN RÖPORTAJI YAYIMLANDI

Söz konusu haberde neo-Nazi grubuna bağlı olduğu belirtilen ve Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol paralı asker Pedro Diaz Flores ile yapılan bir röportaja yer verildi.

"İSRAİL İYİ EKİPMANLAR KULLANIYOR"

Röportajda İsrail'e para için geldiğini söyleyen Flores, kazancından oldukça memnun olduğunu vurguladı. İsrail'in iyi ekipmanlar kullandığının altını çizen Flores, aynı zamanda ordunun sessiz çalıştığını söyledi.

HAFTALIK 120 BİN EURO ÖDÜYORLAR

İspanyol paralı asker kazancı ile ilgili olarak da "İsrail'e para için geldim. Çok iyi para ödüyorlar. Haftalık 120 bin TL
(3 bin 900 Euro) ödeme alıyorum" ifadelerini kullandı.

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