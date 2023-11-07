İsrail basını 18 ay boyunca yapılan aldatmacayı yazdı: Hamas, İsrail istihbaratını böyle kandırmış

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı öncesinde 18 ay boyunca İsrail istihbaratını sahte videolarla aldattığını yazdı.

KAYNAK: AA
İsrail basını 18 ay boyunca yapılan aldatmacayı yazdı: Hamas, İsrail istihbaratını böyle kandırmış

Walla internet sitesinin haberinde, Hamas ve Filistinli grupların 7 Ekim sabahında düzenlediği “Aksa Tufanı” operasyonu öncesinde yürütülen “aldatmacaya” ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Hamas’ın operasyondan 18 ay önceki sürede, “eğitim videolarını kasıtlı olarak paylaştığı” belirtilen haberde, söz konusu grubun “gülünç ve profesyonellikten uzak” tatbikatlar düzenleyerek İsrail istihbaratını yanlış yönlendirdiği aktarıldı.

HAMAS KASITLI OLARAK O VİDEOLARI PAYLAŞTI

Haberde, Hamas’ın, 7 Ekim öncesinde mensuplarının tatbikatlarına ilişkin kasıtlı olarak bilgiler ve videolar paylaşırken, İsrail istihbarat servislerini “rutin bir eğitim yaptığı” şeklinde yönlendirdiği belirtildi.

“Hamas, 18 ay boyunca aldatmaca yaparak sürpriz bir şekilde büyük bir saldırıya hazırlandı.” ifadelerine yer verilen haberde, rutin halini alan tatbikatların Filistin medyasında da yayınlandığı kaydedildi.

İsrailli üst düzey komutanların, “teyakkuz durumuna geçmemeleri” için İsrail ordusunun ve istihbaratının bu şekilde “duyularının köreltildiği” kaydedildi.

PROFESYONEL OLMAYAN TATBİKATLAR

Haberde Hamas’ın tatbikatlarında “denize doğru füzelerin fırlatıldığı, menzilin ölçüldüğü ve cephane eğitimlerinin verildiği” bilgisi yer aldı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, uyguladığı “aldatma ve alıştırma operasyonu” kapsamında, tatbikat klipleri hazırladığı vurgulandı.

Tatbikat videolarında ateş çemberinden atlayan, yerde yuvarlanan, motosikletten veya arabalardan atlayan Hamas mensuplarının İsrail istihbaratı tarafından “saçma ve profesyonellikten uzak” bulunduğu ifade edildi.

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